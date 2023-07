Dietro la stanchezza cronica potrebbe esserci una carenza di vitamina B12. Una persona su 10 di età superiore ai 75 anni è carente della vitamina, che può portare ad anemia, stanchezza, visione offuscata, alterazione dell’equilibrio e delirio. Sebbene si trovi comunemente nel pesce, nella carne, nel pollame, nelle uova e nei latticini, l’assorbimento della vitamina B12 può essere ostacolato da alcuni farmaci e malattie autoimmuni. Per questo è importante capire se va integrata, o tramite la dieta o tramite integratore.

La vitamina B12 aiuta a mantenere un sistema nervoso sano e riduce la stanchezza e l’affaticamento. I nostri corpi usano la vitamina per produrre globuli rossi, permettendo al corpo di fornire ossigeno ai nostri tessuti. Una carenza è più comune nelle persone anziane perché il processo di invecchiamento provoca cambiamenti fisiologici che si manifestano in un assorbimento non corretto dall’organismo. Anche i vegani, che non mangiano carne o latticini, possono essere maggiormente a rischio se non assumono integratori.

Emicrania, quando il problema è una carenza di Vitamina B12

Nei pazienti con emicrania cronica e molto intensa c’è anche una carenza di vitamina B12. Lo ha suggerito uno studio pubblicato sulla rivista ufficiale dell’Accademia Brasiliana di Neurologia, Arquivos de Neuro-Psiquiatria. Si ritiene che la carenza di vitamina B12 e l’eccesso di omocisteina nel sangue (iperomocisteinemia) causino danni alle cellule endoteliali, quelle che compongono uno strato della parete dei vasi sanguigni, aumentando i livelli di radicali liberi, che possono essere correlati all’insorgenza di episodi di emicrania.

Nel complesso, è stata osservata una correlazione negativa tra emicrania e livelli di vitamina B12. Gli autori hanno suggerito che una possibile causa di carenza vitaminica nei casi di emicrania cronica sia l’uso frequente di analgesici che possono disturbare l’assorbimento della vitamina. Serviranno comunque nuovi studi per capire cosa ci sia alla base della carenza vitaminica nei pazienti con emicrania. Fonte: Daily Mail e Ansa.