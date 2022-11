Spazi verdi alleati della salute mentale nei giovani adulti

Gli spazi verdi sono alleati della salute mentale, soprattutto per i giovani adulti. A sottolineare l’importanza del contatto con la natura la dottoressa Sara Barron e la dottoressa Emily J. Rugel della UBC Faculty of Forestry di Vancouver, in Canada. Sono ormai sempre più numerosi gli studi che supportano l’importanza di vivere vicino ad aree verdi, non solo per la salute fisica, ma anche per quella mentale, che dopo la pandemia ha subito un duro colpo. Ansia, depressione e insonnia sono diventate un problema quotidiano per milioni di persone, soprattutto adolescenti e donne.

Gli spazi verdi urbani pubblici mantengono le città fresche, riducono lo stress e migliorano l’umore, ricorda Barron. Promuovono anche attività come l’esercizio fisico e le interazioni sociali. Sono benefici importanti per tutti, ma ancora più nello specifico per i giovani adulti, attualmente alle prese con molti disturbi mentali cronici. Frequentando il paesaggio urbano nel Lower Mainland, nella Columbia Britannica, Barron ha riscontrato che ci sono sì spazi verdi attraenti, ma pochi sono progettati intenzionalmente per i giovani adulti.

“L’esposizione al giusto tipo di spazio verde può promuovere forti legami sociali e una connessione con la natura durante questi anni critici. Sfortunatamente, la ricerca sulla natura e sulla salute, così come la pianificazione urbana, ha avuto la tendenza a ignorare questo importante dato demografico”. Aggiunge: “ad esempio, siamo davvero bravi a fornire parchi giochi per i bambini più piccoli o includere cose come panchine nei parchi per adulti più anziani. Ma quando si tratta di giovani e giovani adulti, c’è una notevole mancanza di spazi progettati intenzionalmente dove possono essere semplicemente se stessi”.

“(…) Vi è una chiara necessità di progettare intenzionalmente i nostri spazi verdi pubblici per renderli più attraenti per i giovani e i giovani adulti, in particolare alla luce della ricerca emergente che suggerisce che i giovani hanno sperimentato una salute mentale peggiore a causa dello stress del COVID-19 pandemia”, afferma il dottor Barron. Fonte: Medical X Press. Foto di David Mark da Pixabay.