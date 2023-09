Sindrome dell’Ovaio Policistico: cos’è, sintomi e campanelli d’allarme

Settembre è il mese della sensibilizzare sull’importanza della Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS), una condizione che colpisce molte donne. Questa patologia, spesso misconosciuta, ha un impatto significativo sulla salute e sulla fertilità femminile. In questo articolo, esploreremo cosa è la PCOS, i suoi sintomi e i campanelli d’allarme da tenere d’occhio.

Cos’è la Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS)

La PCOS è una condizione endocrina complessa che coinvolge gli ormoni e il sistema riproduttivo femminile. È caratterizzata dalla presenza di piccoli cisti sugli ovaie, che possono ostacolare la normale funzione ovarica. Le cause esatte della PCOS non sono completamente comprese, ma coinvolgono spesso fattori genetici e ormonali.

Sintomi della PCOS:

Irregolarità del Ciclo Mestruale: Le donne con PCOS possono sperimentare cicli mestruali irregolari o assenti a causa di disfunzioni ormonali. Aumento di Peso: Molte pazienti con PCOS lut­tano con l’aumento di peso o l’obesità, spesso associati a resistenza all’insulina. Acne e Pelle Grassa: L’alterazione degli ormoni può portare a problemi cutanei come acne e pelle grassa. Eccesso di Peluria Corporea: Alcune donne con PCOS sviluppano una crescita eccessiva di peli corporei, nota come “irsutismo.” Problemi di Fertilità: La PCOS è una delle principali cause di infertilità nelle donne, poiché può influenzare l’ovulazione e la regolarità del ciclo.

Campanelli d’Allarme:

Cicli Mestruali Irregolari: Se notate cambiamenti significativi nei vostri cicli mestruali, consultate un medico. Aumento di Peso Inesplicabile: L’aumento di peso improvviso e non spiegabile potrebbe essere un segnale. Problemi di Pelle e Peluria Eccessiva: Se avvertite cambiamenti nella vostra pelle o notate una crescita eccessiva di peli corporei, è consigliabile una visita medica. Difficoltà a Concepire: Se cercate di rimanere incinte senza successo per un lungo periodo, potrebbe essere il momento di discutere con un professionista della salute.

La sensibilizzazione sulla PCOS è fondamentale per garantire una diagnosi precoce e un trattamento adeguato. Nel mese di settembre, in tutto il mondo, vengono organizzate iniziative per educare sulle sfide e le soluzioni legate a questa condizione. L’illuminazione del Colosseo di Roma in verde acqua il 1 settembre simboleggia la solidarietà verso le donne affette da PCOS.

Se avete sospetti sulla presenza della PCOS o desiderate saperne di più, non esitate a consultare un medico specializzato. La consapevolezza e la conoscenza sono gli strumenti più potenti nella gestione della PCOS e nella promozione della salute e della fertilità femminile.