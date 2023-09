Alcune proteine del latte materno sono essenziali per l’intestino del bambino. Il microbioma intestinale, composto da batteri, archaea e funghi, svolge un ruolo vitale nella regolazione del sistema immunitario. La funzione di potenziamento immunitario delle proteine del latte materno passerebbe su due fronti: stimolando direttamente il sistema immunitario e regolando l’abbondanza di microbi intestinali che a loro volta incidono sull’immunità, come evidenzia uno studio pubblicato su Frontiers in Microbiology.

“Qui dimostriamo che la concentrazione di alcune proteine nel latte materno umano predice l’abbondanza di specifici microrganismi intestinali nei neonati, che sono noti per essere importanti e necessari per la salute”, ha affermato l’autore senior congiunto Dr. Ignatius Man-Yau Szeto dello Yili Maternal e Istituto per la nutrizione infantile di Pechino. “Questi risultati suggeriscono che le proteine materne svolgono un ruolo nello sviluppo immunitario e metabolico precoce dell’immunità dei bambini.”

“Ci siamo concentrati su nove proteine del latte, tra cui l’osteopontina, la lattoalbumina e la κ-caseina, perché recentemente si è scoperto che queste apportano benefici allo sviluppo precoce dei neonati. La loro funzione e i loro meccanismi non sono stati ancora completamente scoperti, quindi abbiamo voluto esaminarne il potenziale ruolo nella regolazione del microbioma dei neonati”, ha affermato il co-autore senior, il dottor Ai Zhao dell’Università di Tsinghua.

Le proteine del latte materno alleate del microbioma intestinale

“I risultati di questo studio suggeriscono che proteine specifiche nel latte materno possono influenzare l’abbondanza di alcuni microbi intestinali nei neonati, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo immunitario e metabolico precoce”, hanno concluso gli autori. “I nostri risultati si basano su correlazioni, che non sono sufficienti per stabilire un effetto causale diretto. Per dimostrarlo sono necessari futuri studi di coorte e sperimentazioni cliniche, in cui il latte materno o la formula sono arricchiti con proteine funzionali”, ha affermato Szeto. Fonte: Medical X Press.