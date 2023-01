I legami sociali fanno bene alla salute del corpo e della mente. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances. La ricerca, condotta dai ricercatori dell’Università del Kent, della Nottingham Trent University (NTU) e della Coventry University, ha utilizzato i dati auto-riportati di oltre 13.000 persone in 122 paesi, raccolti durante la prima ondata della pandemia di COVID-19.

I risultati mostrano che però solo il legame con la famiglia, piuttosto che con altri gruppi, è legato all’impegno positivo con comportamenti che possono migliorare la salute. In questo caso, gli esempi includevano lavarsi le mani, indossare una maschera e distanziamento sociale. Ad esempio, il 46% delle persone che avevano forti legami familiari si lavava le mani “molto”, rispetto al 32% che non era fortemente legato alla propria famiglia. Inoltre, il 54% delle persone non legate alla propria famiglia ha riferito di non aver mai indossato una mascherina.

In generale, lo studio ha anche scoperto che avere forti legami sia con circoli sociali stretti che con gruppi estesi è associato a una migliore salute mentale e benessere. È importante sottolineare che maggiore è il numero di gruppi con cui le persone avevano forti legami, maggiore era il loro coinvolgimento in comportamenti salutari e migliore era il loro benessere psicologico riferito, con meno ansia e depressione.

Il commento degli esperti.

“Abbiamo scoperto che avere molti gruppi (sociali, ndr) era importante per incoraggiare comportamenti salutari migliori, incluso il legame con gruppi astratti come il tuo paese o il tuo governo, ma la cosa più importante di tutte sono i nostri amici più stretti e la famiglia, gruppi che probabilmente abbiamo riconosciuto come importanti sin dal inizio della storia umana”, ha detto la dottoressa Martha Newson.

Il docente senior di psicologia presso la School of Social Sciences della NTU, il dott. Bahar Tunçgenç, ha aggiunto: “Nei momenti di turbolenza, come durante i disastri, le crisi sociali o le pandemie, i nostri legami sociali possono essere la chiave per ricevere supporto. Ci prendiamo cura delle persone ci fidiamo e ci identifichiamo quando decidiamo quale linea d’azione intraprendere. Ecco perché i nostri stretti legami con la famiglia, le persone con cui molti di noi condividono eventi significativi della vita e da cui imparano, possono promuovere comportamenti sani.

“Allo stesso tempo, avere forti connessioni sociali, non importa quanto astratte o distanti possano essere, è fondamentale per promuovere la salute mentale. La nostra ricerca mostra che legami sociali stretti ed estesi offrono diverse fonti di supporto e direzione”, aggiunge Tunçgenç. Fonte: Medical X Press. Foto di Lubov Lisitsa da Pixabay.