Fare un figlio tra i 23 e 32 anni è il periodo migliore secondo uno studio pubblicato sulla rivista BJOG: an International Journal of Obstetrics & Gynaecology. La ricerca su oltre 31mila nascite evidenzia che questo è l’arco temporale preferibile per evitare complicazioni.

Le mamme adolescenti e le donne poco più che ventenni sono risultate avere maggiori probabilità di dare alla luce bambini con difetti del sistema nervoso centrale. Mentre le gravidanze mature sono state associate più strettamente a deformità della testa, del collo, degli occhi e orecchie. Se le giovani madri sono arrivate spesso impreparate al parto, portando avanti uno stile di vita non sempre salutare, le donne più adulte sono state esposte più a lungo a fattori di stress ambientale come l’inquinamento atmosferico, che potrebbe favorire difetti alla nascita.

Come è stato svolto lo studio

Per lo studio gli scienziati ungheresi della Semmelweis University hanno analizzato i dati di 31.128 gravidanze con difetti congeniti non cromosomici. Hanno confrontato questi dati con oltre 2,8 milioni di nascite registrate nel paese durante lo stesso periodo di 30 anni. Complessivamente, il rischio di difetti alla nascita è aumentato di circa un quinto per le nascite nelle donne di età inferiore ai 22 anni rispetto a quelle all’interno della finestra fertile ideale di età compresa tra 23 e 32 anni. Tale rischio è aumentato di circa il 15% nelle donne di età superiore ai 32 anni rispetto a quelle all’interno della finestra di età ottimale.

La dott.ssa Boglárka Pethő, assistente professore alla Semmelweis University e prima autrice dello studio, ha dichiarato: “Possiamo solo supporre perché le anomalie alla nascita non cromosomiche hanno maggiori probabilità di svilupparsi in determinati gruppi di età. Per le giovani madri, potrebbero essere principalmente fattori legati allo stile di vita (ad es. fumo, consumo di droghe o alcol) e che spesso non sono preparate per la gravidanza. Tra le madri di età avanzata, anche l’accumulo di effetti ambientali come l’esposizione a sostanze chimiche e inquinamento atmosferico, il deterioramento dei meccanismi di riparazione del DNA e l’invecchiamento delle uova e dell’endometrio possono svolgere un ruolo”. Daily Mail.