Fare jogging è un afrodisiaco naturale nella vita di coppia

Fare jogging potrebbe essere un grande afrodisiaco per le coppie che desiderano migliorare la propria vita sessuale. Non servono quindi particolari cibi per aumentare la libido. E’ prima di tutto il movimento ad avere un ruolo di primo piano. Che sia una corsa serale, un giro in bicicletta, una nuotata o una camminata veloce, questi esercizi possono riaccendere la scintilla sessuale.

Come si legge sul Daily Mail, l’esercizio fisico aumenta il flusso sanguigno e il testosterone e questo può aumentare l’eccitazione sia negli uomini che nelle donne. Le endorfine derivanti da una veloce corsa intorno all’isolato possono metterti di umore appassionato, prevalendo sulla stanchezza che porta le coppie a dare priorità al sonno o alla televisione rispetto al sesso.

La professoressa Amanda Daley, dell’Università di Loughborough ha dichiarato: “Le probabilità di fare sesso sono più alte negli uomini e nelle donne che sono moderatamente attivi fisicamente almeno una volta alla settimana, piuttosto che inattivo. Sentirsi freschi ed energici può influenzare la motivazione delle persone verso il sesso, ed essere più in forma e più tonici potrebbe anche migliorare la loro fiducia sessuale”.

Fare movimento aumenta gli ormoni della felicità

Essere attivi aumenta gli ormoni della felicità come le endorfine e la serotonina, così come l’ossitocina, l’ormone delle coccole, che può far sentire le persone più vicine fisicamente ai propri cari e quindi aumentare l’eccitazione. Questi ormoni possono contrastare gli ormoni dello stress come il cortisolo prodotto da una dura giornata di lavoro o da genitori, che altrimenti renderebbero più difficile la voglia di fare sesso. L’esercizio porta a un cambiamento positivo nel corpo. Tale cambiamento viene trasmesso al cervello e segnala una sensazione di felicità, fiducia e positività.

Felicità è muoversi: più si è attivi più ci si sente felici

Secondo un maxi-studio pubblicato sulla rivista Plos One e condotto da esperti della University of Cambridge in Inghilterra, il segreto della felicità è muoversi. Quando poi i ricercatori hanno chiesto ai volontari di valutare il loro stato di benessere complessivo (nel lungo periodo), è emerso che i più soddisfatti della propria vita, o in altri termini i più felici, sono coloro che globalmente tendono a muoversi di più.