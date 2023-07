Evitare questi 6 alimenti chiave aumenta il rischio cardiovascolare

Evitare alcuni alimenti chiave aumenta il rischio cardiovascolare. Sono: frutta, verdura, legumi, noci, pesce e latticini integrali, fondamentale per ridurre il rischio di infarti e ictus. Lo evidenzia uno studio condotto dalla McMaster University e dai ricercatori di Hamilton Health Sciences presso il Population Research Health Institute (PHRI). I risultati sono stati pubblicati sull’European Heart Journal. I cibi ultra processati e la carni rosse restano sotto l’occhio del mirino, soprattutto perché nei Paesi occidentali se ne consumano molti, con potenziali danni per la salute.

Come è stato svolto lo studio

Per arrivare alle conclusioni della loro ricerca gli studiosi hanno analizzato i dati di 245.000 persone in 80 paesi da più studi. “Precedenti punteggi dietetici, tra cui la dieta planetaria EAT-Lancet e la dieta mediterranea, hanno testato la relazione tra dieta, malattie cardiovascolari e morte principalmente nei paesi occidentali. Il punteggio PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiological, ndr) Healthy Diet includeva una buona rappresentazione di paesi ad alto, medio e basso reddito”, ha affermato Salim Yusuf, autore senior e investigatore principale di PURE.

“Eravamo unici in questo obiettivo. Gli altri punteggi dietetici combinavano alimenti considerati dannosi, come alimenti trasformati e ultra-trasformati, con alimenti e sostanze nutritive ritenuti protettivi per la salute”, ha affermato il primo autore Andrew Mente, scienziato PHRI.

“C’è una recente maggiore attenzione a un maggiore consumo di alimenti protettivi per la prevenzione delle malattie. Al di fuori di maggiori quantità di frutta, verdura, noci e legumi, i ricercatori hanno dimostrato che la moderazione è fondamentale nel consumo di cibi naturali”, ha affermato.

“Quantità moderate di pesce e latticini interi sono associate a un minor rischio di malattie cardiovascolari e mortalità. Gli stessi risultati sulla salute possono essere raggiunti con un consumo moderato di cereali e carne, purché siano cereali integrali non raffinati e carni non lavorate”. Fonte: Medical X Press.