Durante il ciclo mestruale il cervello femminile cambia: lo studio

Il ciclo mestruale rimodella il cervello femminile. Recentemente, studi condotti dall’Università della California hanno rivelato che l’equilibrio ormonale delle donne durante il ciclo influisce non solo sul corpo ma anche sul cervello stesso, offrendo una nuova prospettiva su come il nostro organo più complesso si adatti al ritmo regolare di questo ciclo mensile.

Il ciclo mestruale è guidato dal flusso di ormoni

Il ciclo mestruale è guidato dal flusso e riflusso di ormoni, preparando il corpo per l’eventualità di una gravidanza. Gonfiore, voglie inspiegabili e altalene emotive sono compagni comuni in questo viaggio mensile. Mentre la “sindrome mestruale” può sembrare un misterioso balletto di sintomi, uno studio approfondito svela che il cervello delle donne subisce cambiamenti strutturali in sincronia con queste fluttuazioni ormonali.

Lo studio

Uno studio pionieristico condotto dall’Università della California ha esaminato scansioni cerebrali di donne in diverse fasi del ciclo mestruale. Ciò che è emerso è affascinante: il volume e lo spessore di alcune regioni del cervello variano in sincronia con i livelli ormonali. Le strutture cerebrali coinvolte sono quelle del sistema limbico, che regolano emozioni, memoria e comportamento.

La sinfonia del cervello: Un viaggio ogni 28 giorni

Secondo Erika Comasco dell’Università di Uppsala, in Svezia, sembra che il cervello sia su un’altalena ogni 28 giorni, a seconda della durata del ciclo mestruale. Questo studio mette in luce l’importanza di comprendere l’impatto di queste fluttuazioni ormonali sulla struttura cerebrale e, potenzialmente, sul comportamento e sui pensieri delle donne.

Gli ormoni e le fluttuazioni strutturali

Durante il ciclo mestruale, gli ormoni attraversano livelli bassi e picchi notevoli in poche settimane. Gli estrogeni raggiungono livelli otto volte più alti durante l’ovulazione, mentre il progesterone aumenta di circa 80 volte sette giorni dopo. Viktoriya Babenko, che ha guidato la ricerca, ha utilizzato avanzate tecniche di risonanza magnetica per mappare i cambiamenti strutturali in tutto il cervello durante tre fasi mestruali: ovulazione, mestruazioni e medio-luteale.

I risultati dello studio mostrano chiaramente cambiamenti nel volume della sostanza bianca e grigia, oltre al fluido cerebrospinale che protegge il sistema nervoso centrale. Quando gli ormoni estrogeno e luteinizzante aumentano prima dell’ovulazione, la sostanza bianca indica un trasferimento di informazioni più rapido. Al contrario, l’ormone follicolo-stimolante è associato a una sostanza grigia più spessa. Il progesterone, che diminuisce dopo l’ovulazione, è correlato a un aumento del volume dei tessuti e a una diminuzione del fluido cerebrospinale.

Implicazioni per il futuro

Sebbene al momento non siano state riportate conseguenze funzionali dei cambiamenti strutturali, gli studiosi suggeriscono che i risultati potrebbero avere implicazioni per le alterazioni comportamentali e cognitive guidate dagli ormoni. Lo studio delle relazioni cervello-ormone è cruciale per comprendere il funzionamento quotidiano del sistema nervoso umano, specialmente durante periodi di transizione ormonale e nel corso della vita.

In sintesi, se ti senti “diversa” in alcuni giorni del mese, potrebbe essere dovuto a queste variazioni cicliche nel cervello. Nulla da temere, ma piuttosto un affascinante viaggio di adattamento che il cervello femminile compie ogni mese. Comprendere questi cambiamenti non solo ci avvicina alla nostra natura biologica, ma ci permette anche di apprezzare la complessità e la bellezza dei meccanismi che guidano il nostro corpo e la nostra mente attraverso il ciclo mestruale.