Diete vegetariane e vegane legate a livelli di colesterolo più bassi

Le diete vegetariane e vegane sono legate a livelli più bassi di colesterolo e grassi nel sangue. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sull’European Heart Jornal, che ha messo insieme una serie di studi pubblicati dal 1982 al 2022. Gli autori dello studio affermano che le diete a base vegetale possono svolgere un ruolo significativo della riduzione del rischio di malattie del cuore e dei vasi sanguigni, come ictus e infarto.

Come è stato svolto lo studio

I ricercatori hanno esaminato 30 studi randomizzati con un totale di 2.372 partecipanti, quantificando l’effetto delle diete vegetariane o vegane rispetto alle diete onnivore sui livelli di tutti i tipi di colesterolo; (colesterolo totale), colesterolo lipoproteico a bassa densità ( colesterolo LDL, spesso noto come colesterolo “cattivo”), trigliceridi (un tipo di grasso o “lipide” presente nel sangue) e apoliproteina B (apoB, una proteina che aiuta a trasportare grassi e colesterolo nel sangue ed è un buon indicatore di la quantità totale di grassi cattivi e colesterolo nel corpo).

La professoressa Ruth Frikke-Schmidt, primario presso il Rigshospitalet di Copenhagen, in Danimarca, che ha condotto lo studio, ha spiegato: “Se le persone iniziassero a seguire diete vegetariane o vegane fin dalla tenera età, il potenziale per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari causate da arterie bloccate sarebbe sostanziale. È importante sottolineare che abbiamo trovato risultati simili in continenti, età, diversi intervalli di indice di massa corporea e tra persone in diversi stati di salute”. “Abbiamo visto effetti significativi sia da diete vegetariane che vegane e su persone che vanno da un peso normale a obesi”.

“Recenti revisioni sistematiche hanno dimostrato che se le popolazioni dei paesi ad alto reddito passassero a diete a base vegetale, ciò potrebbe ridurre le emissioni nette di gas serra tra il 35% e il 49%. Il nostro studio fornisce prove concrete che le diete a base vegetale sono buone per la nostra salute per persone di diverse dimensioni, età e condizioni di salute”, ha aggiunto Frikke-Schmidt. Fonte: Medical X Press.