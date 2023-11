Cos’è la cecità temporale e sintomi che potresti soffrirne

Procrastinare e mancare le scadenze non sono sempre segni di pigrizia. Potrebbero essere sintomi di cecità temporale, una patologia psicologica che rende difficile gestire il tempo in modo efficiente.

Nonostante il tempo sia misurabile oggettivamente, la sua percezione varia da persona a persona. Alcuni ritengono di avere abbastanza tempo per ogni compito, mentre altri si sentono costantemente in ritardo. La cecità temporale è caratterizzata dalla difficoltà a gestire le attività nel tempo disponibile, a pianificare, a fissare obiettivi e a rispettarli, creando sfide nella preparazione per scadenze e appuntamenti.

Questo disturbo è spesso associato all’ADHD (Disturbo da deficit dell’attenzione), ma può manifestarsi indipendentemente. Ecco alcuni sintomi comuni della cecità temporale.

Sintomi della cecità temporale

Difficoltà a gestire il tempo: Non essere in grado di stimare quanto tempo richiederà un’azione è un segnale evidente di cecità temporale. La previsione della durata delle attività è cruciale per una gestione del tempo efficace. Sensazione di perenne ritardo: Le persone con cecità temporale si sentono costantemente in ritardo, anche quando cercano di prepararsi in anticipo. La mancanza di controllo sul tempo può portare a tardivi arrivi agli appuntamenti. Difficoltà a passare da un’attività all’altra: Cambiare da un’attività all’altra diventa complicato per chi soffre di cecità temporale. Anche se fisicamente si spostano, la mente rimane ancorata all’attività precedente. Procrastinazione frequente: La tendenza a rimandare non è dovuta alla pigrizia, ma alla difficoltà nel valutare quanto tempo richieda un’attività. La domanda ricorrente è se c’è abbastanza tempo per completarla. Impulsività: La mancanza di gestione del tempo porta a decisioni impulsiva. Chi ha cecità temporale agisce senza pianificare, spesso senza valutare il tempo e le risorse necessarie. Impossibilità a rispettare le scadenze: La mancanza di pianificazione preventiva rende difficile rispettare impegni e scadenze. La persona non può stabilire quanto tempo sarà necessario per portare a termine un compito.

La cecità temporale va oltre la semplice procrastinazione ed è importante riconoscerla per cercare le giuste strategie di gestione del tempo. Consultare uno specialista può essere il primo passo per affrontare questo disturbo e migliorare la qualità della vita.