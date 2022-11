Buon sonno e avanzamento della carriera vanno di pari passo per le donne. Lo evidenzia uno studio condotto dalla Washington State University su 135 lavoratori e pubblicato sulla rivista Sex Roles. Ogni giorno i partecipanti alla ricerca hanno comunicato quantità e qualità del sonno in relazione al loro umore. Poi come tutto questo impattava sulla loro capacità e voglia di affermarsi e fare carriera sul posto di lavoro.

“Quando le donne dormono bene la notte e il loro umore risulta migliorato, è più probabile che siano orientate nelle loro intenzioni quotidiane verso il raggiungimento di uno status e della responsabilità sul lavoro”, ha affermato l’autrice principale Leah Sheppard, professore associato al Carson College of Business della WSU . “Se il loro sonno è scarso e riduce il loro umore positivo, abbiamo visto che erano meno orientate verso quegli obiettivi”.

La ricerca neuroscientifica ha dimostrato che le donne sono soggette a una maggiore reattività emotiva e una minore regolazione delle emozioni rispetto agli uomini. Questo potrebbe essere alla base dello scomodo stereotipo culturale che descrive le donne come più sensibili e meno adatte ad avere posti di potere. Allo stesso tempo, gli stereotipi secondo cui gli uomini sono più ambiziosi delle donne non giovano necessariamente ai primi, perché aumentano la pressione lavorativa su di loro.

Negli ultimi anni anche la scienza si sta concentrando sulla ricerca di trattamenti e cure, possibilmente naturali e senza effetti collaterali, che possano aiutare le persone a dormire meglio e a ridurre la sonnolenza durante le ore diurne. Con la pandemia da Covid-19 ansia, depressione e insonnia sono impennate. Non a caso c’è stato un boom di vendite di prodotti per favorire il sonno, dagli integratori ai farmaci veri e propri. Anche la mancanza di movimento fisico ha contribuito a rendere le persone più soggette all’insonnia, così come l’essersi abbandonati al consumo di cibo spazzatura. Fonte: Medical X Press.