L’estate porta con sé il desiderio di una pelle abbronzata e luminosa, ma alcune tendenze social stanno diffondendo pratiche rischiose. Uno dei trend attuali è l’uso della birra in spiaggia sperando di ottenere un’abbronzatura più intensa e rapida. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sulle vere conseguenze di questa pratica.

Il Trend della Birra per Abbronzarsi

Sui social media, in particolare su TikTok, sta spopolando l’hashtag #beertan, che promuove l’uso della birra per ottenere un’abbronzatura migliore. Anche se questa pratica potrebbe sembrare originale, non è certo nuova. Già diversi anni fa, quando la conoscenza sugli effetti nocivi dei raggi solari sulla pelle non era così diffusa, questa moda era diffusa. Tuttavia, oggi sappiamo quanto sia importante proteggere la nostra pelle dai danni del sole.

Un Falso Mito

L’idea di abbronzarsi con la birra è basata su una convinzione errata. Non esiste alcuna prova scientifica che dimostri come l’alcol presente nella birra possa attivare la produzione di melanina, responsabile dell’abbronzatura. La dermatologa Marcella Ribuffo, presidente della LILT, spiega a Fanpage che il colore più intenso che alcune persone possono notare è dovuto al luppolo presente nella birra, ma non è un processo efficace per ottenere un’abbronzatura salutare.

Rischi per la Pelle e la Salute

L’applicazione di birra sulla pelle prima dell’esposizione al sole può avere effetti dannosi. Molti seguono questa pratica senza utilizzare protezioni solari adeguate, e alcuni aggiungono anche olio per intensificare l’effetto. Tuttavia, questo può portare a scottature, eritemi e secchezza della pelle. La dermatologa avverte che questa tendenza è da evitare, poiché aumenta il rischio di danni alla pelle e non promuove un’abbronzatura sana e duratura.

L’Importanza della Sicurezza nell’Abbronzatura

Gli esperti sottolineano che esistono modi più sicuri per ottenere un’abbronzatura. Un’esposizione graduale al sole, utilizzando protezioni solari adeguate, è fondamentale per proteggere la pelle e prevenire danni futuri. L’abbronzatura rapida può sembrare allettante, ma i suoi effetti negativi possono manifestarsi anni dopo.

Ascoltare gli Esperti per un’Abbronzatura Sicura

La dottoressa Ribuffo conclude che è fondamentale ascoltare i professionisti della salute e della dermatologia anziché seguire tendenze rischiose. Utilizzare creme solari, proteggere la pelle e abbronzarsi gradualmente sono passi essenziali per mantenere la pelle sana e luminosa nel tempo. Evitare il fai da te e le pratiche non supportate scientificamente è la chiave per un’abbronzatura duratura e sicura.