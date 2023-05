Binge eating scorciatoia per il cervello, una forma di abitudine

Il binge eating va considerata e studiata come una scorciatoia usata dal cervello, una forma di abitudine. Una volta che ripetiamo l’azione, il comportamento diventa quasi automatico. Lo stesso circuito neurale che ci aiuta ad allacciarci le cinture è alla base dei disturbi da alimentazione incontrollata. Tale spinta può essere positiva in determinati contesti, negativa in quelli legati a un’alimentazione incontrollata. Questa la tesi dei ricercatori e collaboratori della Stanford Medicine.

“Un’abitudine è un’associazione appresa. Forse inizialmente il comportamento ha iniziato a raggiungere un obiettivo, ma alla fine l’hai fatto così tante volte che fai l’azione senza pensare al risultato”, ha detto Allan Wang, uno studente di medicina alla Stanford School of Medicine e autore principale dello studio, pubblicato il 29 marzo su Science Translational Medicine. “Eravamo interessati a sapere se la formazione di abitudini nel cervello potesse essere coinvolta in un comportamento complicato come il binge eating”, ha detto Wang.

Rintracciare l’abitudine

I disturbi da alimentazione incontrollata sembrano avere i tratti distintivi delle abitudini. Le persone con questi disturbi riferiscono anche di sentire una perdita di controllo sul comportamento, che si verifica in abitudini disadattive che vanno dal mangiarsi le unghie alla tossicodipendenza.

“Forse, c’è una certa perdita di autoregolamentazione di questo comportamento”, ha detto Wang. “Allo stesso tempo, c’è una maggiore forza dei circuiti coinvolti nel comportamento motorio del binge eating”. “I nostri risultati suggeriscono che maggiore è l’esposizione alla dopamina che questi pazienti hanno avuto nel contesto del binge eating, più alterata è la loro connettività complessiva del circuito delle abitudini“, ha affermato.

“Penso che ci sia anche qualche beneficio mentale per i pazienti nel poter riformulare questi comportamenti come radicati nell’abitudine”, ha detto Wang. “I disturbi alimentari non sono una colpa della loro personalità. Sono legati ai cambiamenti fisici nel cervello”. Fonte: Medical X Press.