Un bassa soddisfazione sessuale è legata al declino della memoria

La bassa soddisfazione sessuale nella mezza età può servire come segnale di allarme precoce per il futuro declino cognitivo. Lo evidenzia un nuovo studio condotto dai ricercatori della Penn State, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Gerontologist. La ricerca, che ha monitorato le associazioni tra funzione erettile, soddisfazione sessuale e cognizione in centinaia di uomini di età compresa tra 56 e 68 anni, ha scoperto che il calo della soddisfazione sessuale e della funzione erettile erano correlati alla futura perdita della memoria.

“Ciò che è stato unico nel nostro approccio è che abbiamo misurato la funzione della memoria e la funzione sessuale in ogni punto dello studio longitudinale, in modo da poter osservare come sono cambiate insieme nel tempo”, ha affermato Martin Sliwinski, coautore della ricerca. “Quello che abbiamo scoperto si collega a ciò che gli scienziati stanno iniziando a capire sul legame tra soddisfazione della vita e prestazioni cognitive”.

Cosa è emerso dallo studio

“Gli scienziati hanno scoperto che se si ha una bassa soddisfazione in generale, si è a maggior rischio di problemi di salute come demenza, morbo di Alzheimer, malattie cardiovascolari e altri problemi legati allo stress che possono portare al declino cognitivo“, ha detto lo studioso. “I miglioramenti nella soddisfazione sessuale possono effettivamente stimolare il miglioramento della funzione della memoria. Diciamo alle persone che dovrebbero fare più esercizio fisico e mangiare cibi migliori. Stiamo dimostrando che la soddisfazione sessuale ha anche importanza per la nostra salute e la qualità generale della vita”.

“La ricerca sulla salute sessuale si è storicamente concentrata su aspetti quantificabili della sessualità come il numero di partner sessuali o la frequenza dell’attività sessuale”, ha affermato Riki Slayday, dottoranda presso la Penn State e autrice principale dello studio. “Ciò che ci interessava è la percezione di quell’attività, come qualcuno si sente riguardo alla propria vita sessuale e come ciò influenza la funzione cognitiva, perché più persone potrebbero trovarsi fisicamente nella stessa situazione ma sperimentare livelli di soddisfazione completamente diversi”.

“Quando abbiamo mappato la relazione nel tempo, abbiamo scoperto che aumenti o diminuzioni della funzione erettile e la soddisfazione sessuale erano associati a aumenti o diminuzioni concomitanti della funzione cognitiva“, ha detto Slayday. “Queste associazioni sono sopravvissute all’adattamento per fattori demografici e di salute, il che ci dice che esiste una chiara connessione tra le nostre vite sessuali e la nostra cognizione”. Fonte: Medical X Press.