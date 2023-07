Un bacio stimola l’altro, in 10 secondi 80 milioni di batteri scambiati

Oggi è la giornata internazionale del bacio, non l’unica perché ci sono diverse ricorrenze durante l’anno. Quello che è il gesto primordiale che unisce due persone, spesso corrispondente al primo approccio fisico con chi si ama, risulta anche un toccasana per la salute. Quindi vale la pena farlo, spesso, anche quando il proprio partner non reclama questo tipo di accortezze. “Da mi basia mille, deinde centum”, Dammi mille baci, poi altri cento, diceva Catullo. E non sbagliava.

I benefici del bacio per la salute

Il bacio intimo, di coppia, è un gesto che prevede lo scambio in soli dieci secondi di 80 milioni di batteri. Le nostre labbra – ricordano gli esperti sul sito specializzato in medicina Webmd – sono piene di terminazioni nervose sensibili che stimolano una parte relativamente ampia del nostro cervello associata al gusto, al tatto e al profumo. Baciare è in sostanza un modo per raccogliere indizi sull’idoneità di un’altra persona come partner, senza sapere che lo si sta facendo.

Baciarsi innesca il rilascio di importanti sostanze chimiche nel cervello, influenzando i neurotrasmettitori e gli ormoni come l’ossitocina, la dopamina e la serotonina, che svolgono anche un ruolo significativo nelle nostre relazioni. L’ossitocina, ad esempio, è collegata a sentimenti di vicinanza, intimità e sicurezza, oltre che a una sensazione di benessere complessivo del corpo.

Baci, abbracci e coccole, anche con gli animali domestici, possono inoltre aiutare ad alleviare lo stress, tenere bassa la pressione sanguigna e persino a perdere peso. I baci aumentano inoltre la produzione di saliva, che ‘lava via’ i batteri che possono causare carie e accumulo di placca (anche se naturalmente non sostituisce una corretta igiene orale, a cui anzi dedicarsi semmai ancora di più se si ‘sospetta’ che la situazione possa diventare coinvolgente con lo scambio di un bacio). Inoltre, se non dovesse bastare, può essere utile sapere che un bacio intenso tonifica i muscoli facciali. Coinvolge infatti tra 23 e 34 muscoli, oltre ad altri 100 nel corpo.