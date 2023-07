Anche i neo papà possono soffrire di depressione post partum. No solo le neo mamme, ma anche i padri che condividono con le loro partner il percorso di genitorialità. Lo suggerisce un nuovo studio britannico dei ricercatori dell’University College London (UCL). Gli studiosi hanno analizzato le cartelle cliniche di 90.000 uomini, che hanno avuto figli nell’anno precedente all’osservazione e le hanno confrontate con quelle di coloro che non erano diventati papà. I nuovi padri che avevano una storia recente di uso di antidepressivi avevano una probabilità 30 volte maggiore di riusarli nel primo anno di paternità.

“Potrebbe essere che siano solo più consapevoli dei sintomi e abbiano cercato un trattamento: abbiamo esaminato l’uso del trattamento antidepressivo e non la diagnosi. Quello che abbiamo visto è che la depressione postnatale paterna non è un rischio a meno che tu non sia incline alla depressione. Ma avere un figlio potrebbe essere un fattore scatenante per alcuni uomini.”

Dei 3.840 padri che hanno ricevuto un trattamento antidepressivo entro un anno dalla nascita del bambino, 2.552 – circa il 66,5% – hanno ricevuto un ulteriore trattamento antidepressivo nell’anno successivo alla nascita del figlio. Inoltre, dei 1.206 padri che avevano assunto antidepressivi tra uno e due anni prima della nascita del bambino, 175 – o circa il 14% – hanno avuto un ulteriore trattamento antidepressivo nell’anno successivo alla nascita del bambino.

Degli 85.690 uomini che non avevano una storia di uso di antidepressivi, solo a 1.712 (due per cento) sono stati prescritti nell’anno successivo alla nascita del loro bambino. Gli autori suggeriscono che potrebbe essere utile sottoporsi a un controllo della salute mentale con il proprio medico di famiglia nel primo anno dopo aver avuto un figlio.

Chi ha sofferto già di depressione è più a rischio

La ricercatrice principale della ricerca, Holly Smith, ha dichiarato: “La relazione tra depressione e paternità è complessa, ma abbiamo scoperto che il precedente trattamento antidepressivo è un fattore determinante associato all’uso di antidepressivi nell’anno successivo alla nascita di un figlio”.

“Ciò può essere dovuto al fatto che gli uomini stanno continuando il trattamento a cui erano sottoposti prima di avere un figlio, oppure questi uomini potrebbero essere più suscettibili a provare di nuovo sentimenti di depressione e le difficoltà di avere un nuovo figlio potrebbero esacerbare questa situazione”.

“Dopo la nascita di un bambino, l’attenzione è normalmente focalizzata sulla salute della madre e del bambino. Tuttavia, dobbiamo garantire che anche i nuovi papà ricevano le cure di cui hanno bisogno, migliorando la ricerca sui nuovi padri e su come interagire con loro sulla loro salute mentale”. FONTE Daily Mail.