L’ambiente in cui mangiamo influenza anche il gusto

Un team di designer industriali e architetti, insieme a uno psicologo dell’università campana “Luigi Vanvitelli” hanno testato il modo in cui l’ambiente circostante può influenzare il gusto del cibo o delle bevande. Già lo scorso hanno il team ha tenuto una presentazione in una conferenza in cui ha delineato i risultati della ricerca. Successivamente il loro articolo è stato pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference. Nello studio, il gruppo ha chiesto ai volontari di assaggiare un succo d’arancia a basso contenuto di zucchero in diversi contenti ambientali.

Questo può essere utile per i ricercatori medici che cercano modi per ridurre la quantità di zucchero consumata dalle persone. In questo nuova analisi, il gruppo di ricerca si è chiesto se cambiare l’ambiente in cui le persone consumano una bevanda come il succo d’arancia potrebbe cambiare la loro percezione di quanto sia dolce e quindi la quantità che bevono. Per scoprirlo, è stato chiesto a dei volontari di sorseggiare succo d’arancia a basso contenuto di zucchero in diversi locali.

Nel nuovo esperimento, i ricercatori hanno scoperto che le persone sedute in un ambiente caldo con rumore di fondo ad alta frequenza e un arredamento rosso percepivano il succo d’arancia a basso contenuto di zucchero come più dolce rispetto a quando si sedevano in un ristorante con luce fredda, arredamento verde e un ambiente a basso contenuto di zucchero. La ricerca suggerisce che cambiare l’ambiente in cui le persone mangiano e bevono potrebbe portarle a consumare meno zucchero senza provarci attivamente.

Nel 2017, un altro gruppo di ricerca aveva scoperto che le persone pensavano che i campioni di cioccolato avessero un sapore più dolce quando ascoltavano musica tranquilla rispetto a musica più impattante. Un altro gruppo che aveva condotto uno studio l’anno successivo aveva scoperto che le persone tendono a mangiare più cibo quando ascoltano musica con un tono basso. Fonte: Medical X Press.

