9 motivi per cui dovresti assumere olio extravergine di oliva ogni giorno

L’olio extravergine di oliva, definito spesso come “oro liquido,” è un ingrediente chiave nella rinomata dieta mediterranea. Le sue eccezionali proprietà benefiche lo rendono non solo un condimento delizioso, ma anche un alleato prezioso per la salute. Esploriamo nove ragioni convincenti per includere questo elisir nella nostra routine giornaliera.

1. Aumenta le difese immunitarie

L’olio extravergine di oliva si erge come un baluardo per il sistema immunitario. Agisce su tre fronti principali: potenzia le difese, fornisce resistenza contro gli agenti patogeni e protegge da virus, batteri e parassiti. Integrarlo nella dieta quotidiana può contribuire a mantenere il sistema immunitario forte e reattivo.

2. Alleato contro diabete e obesità

A differenza di altri grassi, l’olio extravergine di oliva offre benefici straordinari nel controllo del glucosio, riducendo il rischio di diabete. Pur non essendo un miracoloso elisir dimagrante, aiuta nel controllo del peso favorendo la corretta funzionalità intestinale e migliorando l’assorbimento dei nutrienti.

3. Contro la stitichezza

Un rimedio classico della cultura popolare, assumere due cucchiai di olio extravergine di oliva a stomaco vuoto al mattino è un’opzione efficace per contrastare la stitichezza. Questa pratica è nota per favorire il transito intestinale e migliorare la digestione.

4. Benefico per il cervello

Studi internazionali hanno dimostrato che l’idrossitirosolo presente nell’olio extravergine di oliva supporta l’attività neurologica anti-invecchiamento. Stimolando la neurogenesi nell’ippocampo, questa sostanza contribuisce a mantenere il cervello attivo e può avere effetti positivi sulla memoria episodica.

5. Benefico per il sistema digestivo

Oltre a contrastare la stitichezza, l’olio extravergine di oliva favorisce il benessere dell’apparato digerente riducendo l’acidità gastrica. La formazione di una pellicola protettiva nello stomaco contribuisce a equilibrare il pH e promuove una digestione ottimale.

6. Ossa forti

L’olio extravergine di oliva è un componente dietetico ideale per ridurre l’infiammazione e il dolore articolare, soprattutto negli anziani. Le sue proprietà antinfiammatorie, grazie all’oleocantale, lo rendono un alleato prezioso nella prevenzione di patologie ossee come l’artrosi e l’artrite reumatoide.

7. Utile per il controllo del colesterolo

Con la capacità di ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare il colesterolo buono (HDL), l’olio extravergine di oliva contribuisce alla salute cardiovascolare. L’acido oleico e i polifenoli presenti nella sua composizione agiscono come agenti lubrificanti, agevolando l’eliminazione dei grassi dal corpo.

8. Combatte lo stress

Menzione speciale merita la capacità dell’olio extravergine di oliva nel combattere lo stress. Consumato regolarmente, migliora la produzione di enzefalina nel cervello, responsabile del miglioramento dei sintomi legati allo stress. Integrare l’olio nella dieta quotidiana può fornire un senso di benessere simile a quello ottenuto con l’attività fisica o l’ascolto della musica.

9. Benefico per donne incinte e bambini

L’olio extravergine di oliva riveste un ruolo cruciale durante la gravidanza, contribuendo a prevenire malattie metaboliche e immunitarie nei bambini. L’assunzione quotidiana fornisce vitamine essenziali per lo sviluppo fetale e offre numerosi benefici sia per le madri che allattano che per i neonati prematuri.