Nel mondo del relax e del benessere, poche esperienze possono eguagliare il lusso e la rigenerazione offerti da un autentico hammam o bagno turco. Questi luoghi incantevoli non sono solo destinati a coccolare il corpo, ma anche a immergere gli ospiti in un’atmosfera intrisa di tradizioni e cultura, in cui i rituali di bellezza arabi si fondono con strutture esclusive e uniche.

Gli hammam sono l’incarnazione del benessere psicofisico totale, un’oasi senza tempo in cui è possibile staccare la spina dal mondo esterno, lasciando che lo stress e i pensieri si dissolvano. Ecco una panoramica delle 10 migliori destinazioni italiane per vivere l’esperienza straordinaria di un hammam, secondo la classifica di Tripadvisor.

I 10 migliori Hammam e bagni turchi d’Italia

Aquaria Thermal SPA (Sirmione, Lombardia): Situato a Sirmione, in Lombardia, Aquaria Thermal SPA offre un’esperienza termale unica. Gli ospiti possono godersi una varietà di trattamenti termali e di bellezza in un’atmosfera incantevole.

ASMANA Wellness World (Firenze, Toscana): ASMANA Wellness World a Firenze è una destinazione ideale per coloro che cercano un’esperienza benessere completa. Oltre all’hammam, offre una vasta gamma di servizi, tra cui piscine termali e centri fitness.

Bagni Arabi (Giarre, Catania, Sicilia): Immersi nella splendida Sicilia, i Bagni Arabi a Giarre, Catania, sono un’autentica oasi di relax. Gli ospiti possono sperimentare il fascino degli hammam in un ambiente unico.

Artemís Spa (Roma, Lazio): Artemís Spa a Roma è il luogo perfetto per chi cerca un rifugio di lusso. Gli ospiti possono sperimentare un hammam autentico e indulgere in una serie di trattamenti rilassanti.

Hammam Il Bagno Turco (Palermo, Sicilia): Situato nel cuore di Palermo, Hammam Il Bagno Turco offre una vera e propria immersione nella tradizione dell’hammam. È il luogo ideale per fuggire dal caos della città eterna.

Victoria Regeneration Spa (Roma, Lazio): Victoria Regeneration Spa a Roma (Ostia) offre un’esperienza termale esclusiva. Qui, gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi in un ambiente di lusso.

Salus – Private Spa & Beauty Salon – (Trapani, Sicilia): Salus a Trapani offre un hammam elegante e raffinato, oltre a servizi di bellezza di alta qualità. È il posto ideale per una fuga di benessere.

Zen Wellness (Gallipoli, Puglia): Zen Wellness a Gallipoli è un rifugio di pace e tranquillità. Gli ospiti possono immergersi nell’atmosfera rilassante dell’hammam e godersi una vasta gamma di trattamenti benessere.

Istituto Ego Shape (Napoli, Campania): Situato a Napoli, l’Istituto Ego Shape offre un hammam tradizionale e una varietà di trattamenti di bellezza. È il luogo perfetto per prendersi cura di sé stessi.

(Torino, Piemonte): SPA H14 a Torino è un’oasi di benessere nel cuore della città. Gli ospiti possono SPA H14 | Fitness & Wellness sperimentare un hammam rilassante e una serie di servizi benessere di alta qualità.