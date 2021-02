Una crema viso antirughe amata dalle top model e che è efficace tanto quanto altri prodotti di lusso. Proprio per il lavoro che fanno, le top model possono provare i migliori e più innovativi prodotti di bellezza che il mercato offre. Chiamiamolo un vantaggio di essere pagato per pubblicizzare creme di bellezza e avere i mezzi per comprare maschere infuse d’oro. Quindi, quando la modella Hunter McGrady ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha ammesso di usare la stessa crema viso antirughe da farmacia da quando ha16 anni, mi sono subito interessata alla questione.

Osservando la pelle liscia, tonica e perfetta di McGrady, infatti, la crema sta decisamente funzionando. Si tratta della crema viso antirughe Regenerist di Olaz, una crema disponibile in farmacia che è davvero alla portata di tutti.

E non è certo la prima volta che la modella parla a favore di questo marchio di prodotti di bellezza. A gennaio, l’attivista e modella di Sports Illustrated ha scritto: “Lavoro nel settore della bellezza da oltre 16 anni e ho comprato di tutto, dalle creme più costose a quelle più economiche. E quando ti dico che questa è il massimo come crema idratante, devi credermi”, riferendosi alla crema idratante Collagen Peptide 24 di Olay.

CORTESIA OLAZ

Il potere di questa crema viso antirughe è tutto nella formula. Con Acido Ialuronico, Niacinamide, Pentapeptidi e vitamina B3, questa crema riduce la visibilità di rughe e linee sottili. Inoltre, restituisce alla pelle un aspetto tonico e rigenerato e idrata la pelle in profondità.

E la modella non è certo l’unica a tessere le lodi di questa crema viso antirughe. Un acquirente scrive: “Ho sempre usato creme di marchi prestigiosi con costi altissimi. Di recente ho deciso di cambiare tendenza e vendendo le recensioni positive ho scelto di acquistare questa crema viso. Preciso che non ho mai usato creme da supermercato e quindi nemmeno questo marchio Olaz ma devo dire che solo dopo due gg la pelle è idratata e morbidissima”.

Un altro cliente scrive: “Soddisfattissima. Un siero di giovinezza vero. La sua formula non unge e fa quello che promette per davvero. Da quando ho iniziato ad usarla regolarmente ho una pelle rassodata ed anche le piccole rughe che iniziavano a manifestarsi si sono attenuate”.

