Sophie Marceau usa la stessa crema viso di Kate Middleton

Sophie Marceau è una delle attrici più iconiche del panorama cinematografico mondiale. Il suo stile giovanile, audace, l’ha resa un punto di riferimento per milioni di donne. Da sempre sostenitrice del look acqua e sapone, Sophie ha deciso di non ricorrere ad aiuti esterni per fermare il tempo. Si limita all’utilizzo di buoni prodotti per la cura della pelle. Intervistata dalla rivista Femme Actuelle, Sophie Marceau, 55 anni, ha confermato di non essere mai ricorsa alla tossina botulinica. “Quel che faccio è usare ogni giorno Biotulin Supreme Skin Gel“, ha fatto sapere l’ex Vic de Il tempo delle mele. “Temo troppo l’effetto innaturale del Botox, non fa per me”.

Si tratta della stessa crema che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama quando era first lady. Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian. A rivelare questo segreto di bellezza della Duchessa di Cambridge sarebbe stato il truccatore dell’ex first lady alla Casa Bianca Carl Ray, il quale ha spiegato che “Michelle Obama ha usato regolarmente questo gel organico su raccomandazione di Kate Middleton”.

L’ingrediente principale di Biotulin Supreme Skin Gel è lo spilantolo, che è un anestetico locale biologico derivato dall’estratto della pianta Acmella oleracea e si dice che funzioni riducendo le contrazioni muscolari e rilassando le tue linee di espressione. Insomma, un’alternativa rapida a prodotti più invasivi.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Sarah Jessica Parker ama la crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer. Il prezzo varia in base ai rivenditori ma si può trovare anche a 14,45 euro. “È incredibile”, ha detto l’attrice. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”. Penélope Cruz usa Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme mentre Julia Roberts usa una specifica crema contro la pelle secca amata anche da Victoria Beckham: Weleda Skin Food.