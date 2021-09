L’acido azelaico è un estratto botanico derivato da segale, orzo e grano. Ha benefici schiarenti e calmanti per la pelle, quindi è comunemente usato in prodotti progettati per uniformare il tono della pelle e schiarire le macchie. L’acido ha anche effetti antinfiammatori, che lo rendono utile nelle persone con acne e rosacea.

Il siero utilizza anche l’acido salicilico come stimolante per la pelle. L’acido salicilico è un beta idrossiacido che rimuove l’olio in eccesso e le cellule morte dalla superficie della pelle. Questo si traduce in una carnagione più luminosa e nella riduzione delle imperfezioni cutanee.