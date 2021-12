Questo siero antirughe ha più di 1000 recensioni positive

Ormai da mesi vi parliamo dei migliori sieri in commercio e oggi è il turno di un prodotto che ha più di mille recensioni positive. Parliamo di Regenacalm Siero S1 Pro di FaceTheory. Prezzo: 28,99 euro. E’ formulato con il 3% di retinoide incapsulato. Agisce su linee sottili, rughe, macchie, cicatrici da acne e iperpigmentazione.

Il siero contiene il 3% di liposomi di retinoide incapsulato, che protegge il retinolo e consente una penetrazione profonda nella cute, senza provocare fastidi. L’estratto di aneto lavora per rigenerare l’elastina, mentre l’estratto di liquirizia è efficace nello schiarire la pelle e ridurre la pigmentazione. La vitamina C stabilizzata è notoriamente un potente antiossidante, che agisce su macchie e cicatrici e protegge dai radicali liberi.

Un’acquirente scrive: “Sto usando il retinolo di facetheory da circa sette mesi. Ho iniziato con il retinolo 1% poi ho continuato con questo. I risultati sono ottimi. La pelle è più luminosa ed elastica. Ma soprattutto mi ha aiutato moltissimo con i brufoli e le macchine da brufoli. Lo consiglio assolutamente, in particolare per chi ha una pelle sensibile come la mia”. Un’altra: “Prodotto ottimo, già dopo dieci giorni le macchie cutanee si sbiadiscono ed anche le piccole imperfezioni spariscono”.

Altri sieri da provare.

C’è un siero che Penelope Cruz ha utilizzato per apparire al top sul red carpet degli Oscar 2020. Si tratta dell’Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. Il suo ingrediente chiave è l’estratto di bifido, che rafforza e protegge la barriera idratante della pelle.

Il siero occhi Ssum Dam Ondo Beauty 36.5 è un altro prodotto da inserire nella skincare. E ricco di ingredienti benefici. Acqua di tè verde e il 5% di niacinamide. La niacinamide è un ingrediente top per la cura della pelle. E’ ricco di acido ialuronico, che idrata in modo efficace la zona del contorno occhi, e di pantenolo, che aiuta a riparare e proteggere la barriera della pelle.