Un siero viso all’acido ialuronico ad un prezzo accessibile che, secondo chi lo usa già, affina la grana della pelle con pochissime applicazioni. Da quando la pandemia ha virato i nostri acquisti soprattutto online, mi capita più spesso di cercare e trovare prodotti di bellezza che, in tempi non sospetti, non avrei probabilmente mai preso in considerazione. Per fortuna, questo è successo con il siero viso all’acido ialuronico di Cosmedica. Un prodotto che ho trovato su Amazon e che, secondo le recensioni di chi lo usa da tempo, sembra essere miracoloso.

Questo siero viso all’acido ialuronico ha più di 25mila recensioni, la maggior parte delle quali sono a 5 stelle. Incuriosita da questo prodotto mi sono andata ad informare e ho scoperto cose davvero interessanti.

Si tratta di un siero conosciuto soprattutto negli USA. A quanto pare, infatti, molte celebrity americane ne vanno matte. Khloé Kardashian ha pubblicato una foto su Snapchat dei suoi prodotti per la cura della pelle nel 2017, e tra questi era possibile scorgere proprio il siero Cosmedica.

Ma cosa ha di così speciale questo siero viso all’acido ialuronico? Secondo chi lo ha acquistato, migliora la carnagione uniformando la grana della pelle e riducendo le rughe. Illumina il viso e fornisce una intensa idratazione. Tutto in un unico prodotto!

L’acido ialuronico trattiene l’idratazione e si trova naturalmente nel nostro corpo, ma man mano che diminuisce con l’età (proprio come il collagene), la nostra pelle si disidrata.

CORTESIA COSMEDICA

E le recensioni di chi già usa questo siero sono entusiaste. Gli acquirenti adorano il fatto che questo prodotto sia abbastanza delicato da essere utilizzato su pelli sensibili e funziona in modo efficace.

“Prodotto come da descrizione, acido ialuronico puro (inci: acqua distillata e acido) quindi utilizzabile anche in associata con il dermaroller, ottimo! Oggetto arrivato in anticipo rispetto alla previsione”.

Una cliente americana scrive: “Questo prodotto è davvero incredibile! Lo sto usando circa da sei mesi e ho iniziato a notare una differenza dopo un paio di mesi. Forse lo uso cinque volte a settimana. Il cambiamento più grande è quanto appare luminosa la mia pelle. Sono una donna di 40 anni e in precedenza la mia pelle sembrava spenta” ha scritto una cliente. “Avevo anche pori dilatati in alcuni punti e un’iperpigmentazione molto evidente su circa un terzo del mio viso. I miei pori sono meno evidenti ora e l’iperpigmentazione è quasi scomparsa! I risultati sono scioccanti. Mi sento a mio agio quando esco anche senza trucco”.

Sia che non ti senti ancora soddisfatta della routine di bellezza, sia che stavi cercando un nuovo valido prodotto a meno di 40 euro, questo siero viso all’acido ialuronico potrebbe essere il passaggio mancate ella tua skincare.