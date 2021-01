Un siero illuminante della skincare coreana che mi ha letteralmente cambiato la vita. La gravidanza mi ha lasciato tanti ricordi felici, è vero. Ma se devo trovare un rovescio della medaglia, questo è sicuramente riconducibile alla mia pelle. Non ho mai avuto grossi problemi con la mia pelle, ma la gravidanza mi ha lasciato come ricordo macchie scure e pelle poco luminosa.

Fino a quando non sono venuta a conoscenza del siero illuminante Blemish Care di Isoi, un prodotto coreano a dir poco prodigioso. Non è certo un caso se questo prodotto è il più venduto contro le macchie degli ultimi 3 anni.

L’ingrediente principale di questo siero illuminante è l’Arbutina, alternativa non irritante dell’idroquinone (ingrediente molto controverso). Affina la grana della pelle migliorando le macchie e uniformandne la pigmentazione. L’olio di rosa bulgara ricco di vitamina e l’estratto di centella asiatica leniscono la pelle sensibile e ripristinano la sua naturale luminosità.

CORTESIA ISOI

Il siero illuminante più amato in Corea

La forza di questo prodotto è che può essere abbinato a qualsiasi altro prodotto o ingrediente, inoltre non è irritante, è ricco di ingredienti lenitivi e calmanti ed è particolarmente adatto per l’iperpigmentazione post-infiammatoria.

E’ perfetto anche per le pelli grasse. Infatti, ha una formula estremamente leggera, non unge e non lascia quella sensazione di appiccoso sul viso. La sua texture gelatinosa nutre la pelle a tendenza acneica e lascia una finitura leggera.

L’arbutina, ingrediente principale di questo siero illuminante, è uno dei pochi ingredienti provato per essere efficace nel ridurre le macchie dovute alla gravidanza. E in effetti, da quando uso questo prodotto la mia vita è completamente cambiata. La mia pelle non è mai stata così liscia e setosa, le macchie sono quasi sparite e la grana della pelle è migliorata notevolmente.

Infine, è stato sottoposto a studi clinici indipendenti e ha ricevuto una certificazione come prodotto adatto a pelli sensibili.