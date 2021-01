Chi lo ha acquistato, sostiene che questo siero anti rughe fornisce “risultati immediati” contro linee sottili e rughe. Non è un segreto che la selezione di prodotti per la cura della pelle di Amazon sia davvero vasta. Ma all’interno di quelle pagine web si trovano spesso delle vere e proprie gemme nascoste, che non dovrebbero essere trascurate.

Tra queste, troviamo certamente il siero antirughe Peptide Complex di Eva Naturals. Questo siero che stimola la produzione di collagene si è guadagnato a ragione tantissimi elogi e recensioni positive da chi lo ha già provato. Molti acquirenti sostengono che mostra “risultati immediati” verso rughe e linee sottili.

La formula 100% cruelty free di Eva Naturals non include sostanze chimiche aggressive, tossine, alcol e parabeni. Il suo siero anti rughe contiene ingredienti di alta qualità, tra cui aloe biologica, olio di jojoba biologico, acido ialuronico botanico e proteine ​​peptidiche. Con un uso costante, promette una pelle più liscia, una maggiore elasticità e luminosità. Inoltre, con l’aiuto della vitamina E, rende meno visibili nel tempo macchie scure, cicatrici e danni del sole.

Infine, altra nota a favore è il prezzo. Potrai avere questo prodotto per soli 13 euro.

Questo siero anti rughe ha collezionato oltre 4000 valutazioni a cinque stelle, con clienti soddisfatti che affermano che “rassoda e rimpolpa la pelle” nel giro di poche settimane. Molti acquirenti sostengono inoltre che la sua formula non unge e non provoca irritazioni, nemmeno alla pelle sensibile.

Ottimo prodotto della linea che ho provato quasi per caso ma da cui non me ne libererò più!” ha scritto un acquirente. “Lascia la pelle idratata, liscia, tonica, fresca. È un prodotto che non dovrebbe mai mancare nella routine quotidiana di una donna!”.

Un’altra acquirente scrive: “Avendo una base come estetista sono a dir poco fissata con gli ingredienti! Quindi ho voluto acquistare questo prodotto: ovviamente molto soddisfatta. Il prodotto all’interno ha un colore lattiginoso chiaro e come consistenza è molto confortevole. L’inci è a dir poco meraviglioso come primo ingrediente abbiamo un’infuso di erbe al posto della solita economica “acqua” e come secondo l’aloe. Come siero è utile per limitare la comparsa delle prime rughette ma è adatto anche a chi, come me, ha una pelle leggermente acneica, essendo che i primi due ingredienti sono mirati alla disinfiammazione e a limitare i rossori. Precedono poi altri ingredienti altrettanto validi. Questo siero è come l’oro, ottimo e super consigliato!”.

