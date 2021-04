Uno scrub viso illuminante molto efficace che riesce a ridurre tantissimi problemi della pelle tra cui fino a 10 anni di iperpigmentazione in pochi utilizzi. Se sei stato adolescente prima dell’avvento di Youtube, ci sono buone probabilità che il tuo bagno abbia accolto uno o più scrub viso che hanno fatto più male che bene alla tua pelle. Non sarà necessario fare nomi, ma ormai è ampiamente accettato che strofinare il viso con scrub invasivi e aggressivi non è la migliore scelta per la tua pelle. Tuttavia: secondo oltre 12.000 valutazioni Amazon a cinque stelle, uno scrub viso illuminante di nuova generazione rende la tua pelle libera dalle imperfezione e la fa sembrare più giovane di quasi 10 anni.

Sto parlando dello scrub viso illuminante di Acure che, secondo le parole di un acquirente, profuma e sembra come un costoso trattamento termale. Altre persone che lo usano già sostengono che sia il prodotto perfetto soprattutto per chi ha poco tempo (bambini, lavoro, famiglia ti dicono qualcosa?) ma non vuole trascurare la propria skincare. In un solo passaggio, questo scrub viso illuminante rende la pelle morbida, liscia e levata riducendo imperfezioni e iperpigmentazione.

Lo scrub di Acure tra i migliori mai provati dagli acquirenti

“È un ottimo scrub per il viso e fa il suo lavoro molto bene, per pelli assai grasse va benissimo” scrive un acquirente. “WOW, è incredibilmente fantastico”, scrive un altro. “Ho comprato e provato probabilmente più di 50 prodotti per il viso, e la maggior parte sono inutilizzati e si trovano nell’armadietto del bagno. Non è successo con questo prodotto. Che differenza per la salute della mia pelle e l’aspetto generale!”.

La formula purificante e delicatamente esfoliante proviene da un mix intelligente di succo di foglie di aloe, glicerina, argilla verde francese, polvere di alghe marine e olio d’oliva, insieme ad estratti di gigli di Madonna, acai, mora, calendula, matricaria e rooibos. La polvere di guscio di noce finemente macinata aggiunge un altro livello di esfoliazione e sono assenti parabeni, formaldeide, prodotti petrolchimici. Inoltre si tratta di un prodotto cruelty free.

Questo scrub viso illuminante combatte l’acne e le macchie scure, attenuando gli sfoghi sotto la pelle, con un solo utilizzo. Inoltre riduce le imperfezioni da iperpigmentazione e anche di cicatrici.

Nonostante decine di acquirenti scrivono di aver provato tantissimi scrub per il viso negli anni, questo di Acure sembra essere il migliore mai provato.