Se sei alla ricerca di uno scrub e ami il cocco c’è un prodotto che puoi mettere nel carrello in vista dell’estate,

Parliamo del Dead Sea Salt Scrub di O Naturals Skincare, in vendita su Amazon al prezzo di 16,99 euro.

Progettato per idratare, levigare e illuminare la pelle, è anche anti-invecchiamento e può essere usato per trattare l’acne e le imperfezioni mirando ai peli incarniti.

È stato anche celebrato come un eccezionale anticellulite, ottimo per ridurre l’aspetto generale delle smagliature.

Adatto a tutti i tipi di pelle, i suoi 21 minerali del sale del Mar Morto guariranno, puliranno e fortificheranno la pelle.

Mentre l’olio di cocco idrata, idrata e aumenta la produzione di collagene.

Come usarlo: sotto la doccia o nella veste, stendine una quantità generosa dopo aver inumidito la pelle. Tirare via lo scrub con delicati movimenti circolari verso l’alto su ogni area. Poi sciacquare il tutto.

Un’utente che l’ha acquistato scrive:

“Ho provato per un po’ di tempo questo scrub prima di recensirlo e devo dire che mi è piaciuto moltissimo!

L’odore di cocco è buonissimo e non persistente (pere me è una caratteristica positiva perché essendo un odore molto dolce mi avrebbe facilmente stufato)”.

“Premetto di avere una pelle secca e piuttosto sensibile ma non ho avuto problemi con questo scrub (…)”.

Altro scrub molto popolare è quello corpo Tree Hut Shea Sugar, che ha letteralmente preso d’assalto TikTik lo scorso novembre.

Il suo ingrediente principale è la glicerina, un agente idratante che attira l’acqua sulla superficie della pelle, producendo un incredibile effetto glow.

Altra alternativa è quello ai sali del mar morto di PraNaturals, adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto per le pelli sensibili e secche.

Aiuta a rinnovare l’epidermide e a eliminare le cellule morte delicatamente. Inoltre, pulisce a fondo e ringiovanisce la pelle opaca e poco luminosa.