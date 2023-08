Rientro delle Vacanze: 3 consigli utili per la cura di viso e corpo

Con l’arrivo di settembre, il ritorno alla routine quotidiana può essere accompagnato dalla cosiddetta “sindrome da rientro” o “post vacation blues”. Tuttavia, questo è anche un momento cruciale per la cura del viso e del corpo, soprattutto in vista dei mesi autunnali. Ecco 3 consigli utili per affrontare al meglio questa fase e preparare la pelle a una bellezza radiosa.

1. Alimentazione Attenta

Martina Bindi, fondatrice del brand di bio cosmesi bSoul, sottolinea l’importanza di un’attenta alimentazione per sostenere il benessere della pelle. Riduci il consumo di farine bianche e latticini, che possono influenzare il benessere della milza. Privilegia cibi dolci che tonificano milza e pancreas, come cereali integrali, carote, patate, zucchine, e legumi. Includi il pesce azzurro, ricco di omega 3.

2. Movimento Dolce e Attivo

Mantenere un equilibrio tra movimento e riposo è fondamentale. Evita allenamenti eccessivamente intensi, ma non lasciarti andare alla sedentarietà. Una passeggiata dopo i pasti può favorire la digestione e attivare la circolazione. Evita corse dopo i pasti o dormire troppo a lungo. Pratica movimenti dolci, come lo yoga funzionale, che stimolano il corpo senza stressarlo.

3. Drenaggio Viso e Corpo

Il mese di settembre è ideale per i drenaggi, sia per il viso che per il corpo. Il drenaggio olistico del viso è un trattamento di soli dieci minuti che stimola i meridiani con movimenti rotatori delle dita. Questo aiuta a tonificare e a contrastare i gonfiori del volto. Ecco come eseguirlo:

– Drenaggio Olistico del Viso Step by Step

Inizia con un leggero massaggio tensorio nella zona del collo, quindi stimola i meridiani del viso con movimenti rotatori delle dita. Stimola i punti specifici, come il punto 23 del triplice riscaldatore, l’angolo interno delle sopracciglia, il meridiano dello stomaco e altri. Fai attenzione a eseguire il drenaggio su pelle asciutta e pulita.

Settembre rappresenta un’opportunità per prendersi cura del proprio viso e corpo al rientro dalle vacanze. Seguendo i consigli di Martina Bindi, è possibile sostenere la salute della pelle attraverso una corretta alimentazione, un movimento attivo e dolce, e il drenaggio viso e corpo. Affronta la “sindrome da rientro” con attenzione e preparati per l’autunno con una bellezza radiosa.