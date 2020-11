La piastra Ghd gold quasi a metà prezzo. Sembra impossibile e invece è la realtà, grazie ai Black Friday. Anche se sembra che il Prime Day si sia concluso pochi istanti fa, i saldi del Black Friday 2020 di Amazon sono già qui. E non ci sogneremmo di saltare questa enorme svendita. In effetti, i ribassi di questo fine settimana potrebbero essere anche più sfacciati di quelli a cui abbiamo assistito il mese scorso.

Come persona attento allo stile quale io sono, mi sono diretta immediatamente nella sezione Bellezza e sono francamente scioccata da quante occasione si possono trovare ora con il Black Friday.

Nello specifico, un prodotto in particolare ha attirato la mia attenzione: la piastra Ghd Gold è in offerta al 40% di sconto. Sì, hai letto bene: puoi acquistare la rinomata piastra Ghd Gold quasi a metà prezzo e pagarla 114 euro invece che 200.

Dopotutto, la piastra Ghd Gold è uno dei prodotti di punta del marchio iconico. Trovarla a questo prezzo è pressoché impossibile in qualsiasi periodo dell’anno.

Non è un caso se questa piastra ha più di 10mila recensioni la maggior parte positive. Un recensore ha scritto:

“Dopo averla provata sono convinta di aver investito bene i miei soldi: una volta che schiacci il tasto power per riscaldarsi ci impiega pochi secondi, è ottima sia per fare una piega liscia e sia per fare dei boccoli morbidi, si spegne automaticamente dopo un periodo di inutilizzo. La confezione dispone di una coprilame che protegge la piastra e se appena spenta isola il calore in modo tale da poterla mettere a posto immediatamente. Ovviamente è una vera Ghd, si può registrare nel sito grazie al codice che si trova attaccato al cavo. Grazie a ghd non devo più stressare i capelli ripassando tante volte sulla stessa ciocca la piastra per avere un risultato accettabile. Soprattutto, per chi ama come me farsi i boccoli, riesco a farmi una piega mossa con molta facilità e in pochissimo tempo rispetto a quando utilizzavo la piastra precedente!”.

Insomma, non è proprio il caso di lasciarsi sfuggire questa occasione.

CORTESIA AMAZON