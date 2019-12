ROMA – Quando si parla di pelle perfetta, le modelle sono delle vere professioniste. Se c’è infatti una cosa che supera le loro abilità sulla passerella, è la loro conoscenza dei migliori prodotti di bellezza al mondo. Dietro le quinte di ogni spettacolo, di ogni fashion week e set fotografico, le modelle hanno modo di testare innumerevoli prodotti di bellezza tra mascara, fondotinta, creme per la pelle, spray per capelli e molto altro. Quindi è normale che, con il tempo, siano riuscite a scovare e collezionare i prodotti più validi sul mercato beauty.

A noi non ci resta che dare un’occhiata ai loro beauty case e… rubare con gli occhi! Così, ecco che dal balsamo per le labbra migliore al mondo alla crema viso più valida, vi presentiamo i 6 prodotti di bellezza che puoi trovare nel beauty case delle modelle. Dai un’occhiata e fai scorta in previsione delle feste di Natale! Dopotutto, perché non imparare dalle migliori?

Per struccarti: pizzicato nel beauty case di Malgosia Bela e Anais Mali, l’acqua detergente Bioderma Sensibio H20 è senza profumo e, probabilmente, è lo struccante più efficace e più delicato al mondo. Provare per credere.

Mascara: se le modelle indossano un singolo prodotto make up, di solito è il mascara, e quel mascara è quasi sempre la formula allungante e volumizzante di Maybelline nel classico tubetto verde e rosa, visto nei beaty case di moltissime modelle.

Olio di cocco: quando si parla di olio di cocco, devi sapere che questo ingrediente dovrebbe trovare posto tanto nella dispensa della tua cucina quanto in bagno per la cura della pelle. Nello specifico, modelle come Miranda Kerr utilizzano l’olio di cocco in molte occasioni, sia per cucinare che per idratare, aggiungendolo nelle ricette per preparare scrub per il corpo fino alle maschere per i capelli. Questo di Sevenhills è amato da moltissime modelle. È ideale per cucinare, friggere e preparare dolci da forno, come condimento da insalata e da aggiungere a frappè e frullati. Ottimo come idratante per pelle e capelli.

Per le labbra: una vera arma segreta delle modelle. Homeoplasmine crema è un prodotto portentoso. La sua texture ricca è particolarmente utile per alleviare le irritazioni e infiammazioni nasale, labbra screpolate, così rapidamente leviga e guarisce senza pesantezza. Ma, soprattutto, dà il suo meglio se utilizzato come balsamo per le labbra. Anja Rubik docet.

Pelle perfetta: questa crema idratante della farmacia francese rende la pelle del tuo viso fresca e luminosa mantenendo l’idratazione della pelle senza lasciare tracce di grasso. Vista in molti beauty case di modelle.

Luminosità al viso: se applicato agli angoli interni degli occhi, sopra gli zigomi, sull’arco di cupido delle labbra o sul dorso del naso, questo illuminante biologico (realizzato dalla truccatrice di top model Rose-Marie Swift) regala Luminosità degna di una Gisele Bundchen.