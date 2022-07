Olivia Wilde è una grande supporter di questi prodotti di bellezza

Tra i prodotti di bellezza più amati da Olivia Wilde spicca il brand True Botanicals, di cui lei stessa è stata testimone in passato. Anche Brooke Shields è una fan del Renew Pure Radiance Oil, olio di punta della marca, così come lo è Laura Dern, che ama così tanto questo alleato di bellezza da aver scritto una lettera al fondatore dell’azienda. Olivia Wilde, tuttavia, rimane la più grande sostenitrice di True Botanicals. “Questa roba ha completamente migliorato e trasformato la mia pelle”, ha detto l’attrice della sua routine di cura della pelle. “Non voglio che sia un segreto. Vedrai la differenza.” Chebula Active Serum è il suo prodotto di riferimento. “Apporta idratazione e migliora decisamente le rughe”, ha detto un acquirente che l’ha comprata. “Questo ha cambiato la mia pelle secca e squamosa più di qualsiasi altra cosa abbia mai provato”, ha scritto un’altra.

Derivato dalla Chebula, un frutto ricco di antiossidanti e bioattivo, questo siero ammorbidisce e idrata la pelle secca, levigando le linee sottili e le rughe. Grazie a tutta quella vitamina C, illumina anche seriamente la tua carnagione, rendendola la scelta ideale per chi soffre di macchie scure e opacità. Inoltre, la formula è sicura per la gravidanza, non comedogenica (quindi non ostruisce i pori) e, come tutti i prodotti True Botanicals, è realizzata senza sostanze chimiche tossiche.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato persino all’ex first lady Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel. Anche in questo caso parliamo di un trattamento d’urto, che non ha un’efficacia nel tempo. C’è un prodotto in particolare che l’attrice Penélope Cruz ha utilizzato per apparire al top sul red carpet degli Oscar 2020. Si tratta dell’Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme. C’è chi lo ha definito un “santo graal” e “un prodotto di pura perfezione”.