C’è un olio per il viso che ha conquistato le clienti di Amazon Usa, come fa sapere il sito People.

Parliamo dell’olio di semi di rosa canina anti rughe di Pura D’Or, che con la sua formula ha conquistato migliaia di acquirenti, al punto da guadagnarsi ben cinque stelle.

Una persona definisce l’olio “miracoloso” per il modo in cui riempie le rughe d’espressione e le cicatrici da acne.

Un’altra dice che l’olio ad assorbimento rapido ha alleggerito in modo significativo le cicatrici da acne nel giro di due giorni.

Questi effetti derivano dalla moltitudine di fattori anti-invecchiamento contenuti nell’olio di rosa canina biologico, tra cui antiossidanti come la vitamina C, la vitamina A, una forma naturale di retinolo.

Secondo il marchio, il duo migliora la produzione di collagene e riduce le rughe, mentre gli acidi grassi essenziali supportano la rigenerazione cellulare.

“D’ora in poi continuerò a usare questo prodotto e mi risparmierò migliaia di dollari. Vorrei solo aver iniziato a usarlo quando avevo 20 anni”, ha scritto un’utente.

(Al momento sul sito di Amazon Italia è disponibile la scheda del prodotto, ma non è ancora disponibile per l’acquisto).

