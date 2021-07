Se siete alla ricerca di un olio per corpo e capelli da tenere sempre in borsa per l’estate, sappiate che c’è un prodotto che consideriamo un must have dell’estate.

Parliamo di Monoi Tiki Tahiti, un olio che dovete provare almeno una volta nella vita. Una miscela a base di puro olio di cocco e profumo di “tiarè”, il fiore di Gardenia di Tahiti, prodotto dal 1942.

In Polinesia, il Monoi viene utilizzato come idratante per tutto il corpo per proteggere la pelle dagli effetti disidratanti dell’intenso sole tropicale, dei venti forti e dell’acqua salata.

Il monoi aiuta a idratare, rafforzare, ravvivare, idratare e nutrire i capelli di tutti i tipi donando corpo e lucentezza.

Noi lo abbiamo provato nella variante alla vaniglia e possiamo dirvi che è stato amore a prima vista, anzi, per la correttezza, amore a prima “annusata”. Se amate il profumo di cocco e quello di vaniglia, non rimarrete deluse.

Potete usarlo sui capelli bagnati, su quelli asciutti, sul corpo dopo la doccia, ma anche come profumo per il giorno. Basta metterne un po’ sui polsi e sulle spalle per restare profumate diverse ore.

Altri oli di bellezza da provare.

Altro olio per capelli molto valido, dalla texture più leggere, è Sp Wella Luxe Oil, elisir ricostruttivo contenente oli pregiati, che trasformano la capigliatura senza appesantirla, rinforzandola e preservandone l’idratazione. Anche Meghan Markle lo usa!

Uno dei prodotti che abbiamo avuto modo di testare sulle nostre lunghezze e che ha dato risultati a dir poco fantastici è Kérastase Elixir Ultime L’Huile Originale, arricchito con olio di marula.

Il Moroccanoil treatment è un altro must have, ripristina e ridà vita ai capelli danneggiati da sostanze chimiche presenti negli shampoo, da processi di colorazione e permanente, dai fattori ambientali e dal calore.

Spetta a voi scegliere quale trattamento testare per una chioma al top. Foto in alto nell’articolo di ralf21cn da Pixabay.