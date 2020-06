Questo olio anti invecchiamento è meraviglioso. È vero, ingredienti alla moda per la cura della pelle pubblicizzati come elisir di giovinezza non mancano. Damma mucina di lumache alle proteine antinfiammatorie provenienti dal sangue, sarà difficile trovare un ingrediente che sorprende gli amanti della skincare.

Per questo motivo, quando ho sentito parlare di un popolare olio anti invecchiamento ricco di miele d’api e pappa reale, non ho battuto ciglio. Tuttavia, sapere che questo olio anti invecchiamento sia venduto ogni 26 secondi, mi ha lasciato interdetta.

Il prodotto in questione è il Youth Water Oil di Abeille Royale, del marchio francese Guerlain, e la sua popolarità è innegabile.

Oltre ad essere afferrato dagli scaffali ad una velocità di circa due volte al minuto, più volte è stato esaurito presso i principali rivenditori come Sephora, Nordstrom.

Ma non preoccuparti; questo olio anti invecchiamento che promette di levigare, rimpolpare e rinfrescare la pelle con poche gocce è ora disponibile.

Allora, cos’è questo prodotto che ha così tanti fan?

Forse sono i preziosi ingredienti confezionati all’interno dell’elegante flacone.

Contiene miele dell’Ape Nera dell’Isola di Ouessant, al largo della costa della Bretagna, in Francia.

Non è un segreto che il miele offra una buona dose di benefici per la pelle.

Questo olio anti invecchiamento vanta come ingrediente principale anche la pappa reale, una sostanza prodotta naturalmente dalle api spesso descritta come l’equivalente del latte materno.

Molti marchi per la cura della pelle, come Guerlain, hanno capito come inserire la pappa reale nei propri prodotti nel modo giusto.

La pappa reale è ricca di carboidrati, proteine, lipidi e vitamine, motivo per cui si pensa che sia un ingrediente molto efficace da aggiungere ai prodotti di bellezza.

Infine, questo popolare olio anti invecchiamento contiene olio di commiphora, con molecole attive che aiutano nel rinnovamento della pelle.

Basta scorrere le recensioni su Amazon.it per rendersi conto quanto sia efficace questo olio. Uno shopper ha scritto:

“Fantastico. Prodotto che già usavo e secondo me è molto valido ti riaccende la pelle del viso”.

Per risultati ottimali, puoi applicare alcune gocce di olio su viso e collo al mattino e alla sera. Massaggialo sulla pelle, quindi aggiungi una crema idratante o un siero per completare la tua routine.

