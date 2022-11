4 oli per capelli da mettere nei desiderata per questo Natale. Il 24 dicembre si avvicina e con la festività anche la wishlist degli oggetti che vorremmo trovare sotto l’albero. Con la crisi economica la lista è diventata un po’ per tutti più corta. Per questo è bene scegliere prodotti mirati che siano effettivamente utili nella quotidianità. Puntare alla beauty routine non è mai una cattiva idea. Per questo vi elenchiamo almeno quattro oli per capelli validissimi, che vale la pena provare almeno una volta nella vita.

Partiamo dall’olio per capelli OUAI, che elimina l’effetto crespo e chiude le doppie punte per un finish ultra morbido e brillante. “Ouai” significa “sì”, un modo informale che si usa a Parigi. Significa dire “sì” a capelli veri top nella vita quotidiana. Il prodotto è arricchito con olio di Galanga africana, di Ama e di Borragine asiatica. Preserva il colore e protegge i capelli dai danni del calore.

L’olio Elixir Ultime di Kerastase è un altro must have per la chioma. Dona nutrizione ai capelli spenti ed una protezione termica fino a 230°C. Riduce le doppie punte e garantisce morbidezza alla fibra capillare. Infuso con una combinazione di profumi floreali con foglia di Violetta, Fresia e mandarino, profumi legnosi ed estratto di Musco, l’olio offre un’esperienza sensoriale rilassante mentre avvolge i capelli.

Da mettere nella wishlist anche l’olio Gisou, firmato Negin Mirsalehi, una delle influencer olandesi più popolari del pianeta. Oltre all’olio sono disponibili anche il profumo, lo shampoo, il balsamo e la crema riparatrice. La modella olandese aveva guadagnato popolarità sul web proprio grazie ai capelli lunghi. Negin, figlia di apicoltori, ha poi deciso di lanciare una sua linea di prodotti dedicata proprio ai capelli. Il tutto utilizzando l’ingrediente che meglio conosce e che ha utilizzato lei stessa negli anni, il miele.

Altro olio molto valido, dalla texture più leggere, è Sp Wella Luxe Oil, elisir ricostruttivo contenente oli pregiati, che trasformano la capigliatura senza appesantirla, rinforzandola e preservandone l’idratazione. Anche Meghan Markle lo usa! Foto di Pexels da Pixabay.