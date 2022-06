Nella make up routine di Hailey Bieber c’è questo correttore da 29 euro

Hailey Bieber ha recentemente rivelato su TikTok di usare il correttore Kosas come parte integrante della sua “routine di trucco veloce e pigra”. Nel video, la modella applica alcuni punti del correttore cremoso e usa una spugnetta per sfumarlo. Bieber utilizza anche la cipria fissante del brand, che ha una texture fresca e fissa il trucco, riducendo al minimo i pori. “Questo è davvero solo per tutte le aree in cui mi sento un po’ unta, che sono principalmente l’area della zona T”, dice mentre si strofina leggermente la polvere sul mento. Il prodotto non è facilmente trovabile in Italia, ma c’è un sito che spedisce anche nel nostro Paese (lo abbiamo linkato sulla parola Kosas).

Altri prodotti di bellezza amati da Hailey Bieber.

Hailey ha numerosi prodotti di riferimento per prendersi cura della sua pelle. Tra questi c’è la Tan-Luxe The Water, un’acqua autoabbronzante idratante. Lo spray facile ha una formula trasparente per evitare di macchiare gli abiti o le lenzuola. L’acqua è arricchita con un esclusivo cocktail di vitamine B, C ed E, olio di lampone e aloe vera, per idratare e nutrire la pelle. La formula offre un’abbronzatura naturale senza ostruire i pori, formare striature o disidratare la pelle.

La moglie di Justin Bieber ha mostrato passo dopo passo come asciuga, acconcia e modella la sua chioma, specificando che il prodotto di riferimento per onde perfette è l’IGK Beach Club Texture Spray. Lo spray texturizzante la aiuta a controllare meglio la piastra e fa sembrare i suoi capelli più spessi e voluminosi. La top model americana è anche una fan del Mane ‘n Tail Moisture Enriched Hair Strengthener. Per quanto riguarda le labbra, Hailey ha una sua arma segreta di riferimento per mantenerle sempre elastiche, ovvero Aquaphor advanced therapy. Bieber dice che il prodotto Aquaphor è il suo must have. “Penso che sia il miglior balsamo per le labbra”, ha specificato.