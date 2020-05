Sogni una pelle luminosa e dall’effetto glow come quella che sfoggia Meghan Markle? Allora, puoi iniziare dal suo fondotinta.

Meghan Markle è ormai da anni guru di bellezza. La sua pelle luminosa ha immediatamente conquistato i nostri cuori.

Basta guardare le sue foto e si può notare che, in ogni occasione, Meghan Markle ha sempre sfoggiato una pelle radiosa.

Non è un segreto che la moglie di Harry dedichi molto tempo alla sua skincare. Meghan Markle utilizza sieri, massaggi facciali e alcuni prodotti make-up specifici per ottenere quella pelle effetto dewy e glow.

Nonostante negli ultimi anni sia diventata più riservata riguardo al suo stile di vita e la sua routine di bellezza, è chiaro che Meghan Markle rimane una fedele fan di una buona skincare

All’ex duchessa piace esfoliare la pelle con i prodotti giusti. Uno dei suoi esfolianti preferiti è il The Rice Police di Tatcha.

Oltre all’esfoliante, c’è un altro prodotto amato dalla moglie di Harry, la crema The Water Cream sempre del marchio Tatcha.

Ma se cerchi un prodotto make up leggero ma super efficacia, allora questo che ti proponiamo ora farà al caso tuo.

Se il tuo obiettivo è quello di apparire come se non indossassi il trucco (pur coprendo le imperfezioni), allora potresti voler rubare il segreto di Markle per il make-up no make-up: primer.

Come riportato da Today.com nel 2017, Meghan Markle ha affermato di essere una grande fan del Laura Mercier Illuminating Primer (ora disponibile come Radiance Foundation Primer, 54,81 €$, amazon.it ) .

“Non indosso fondotinta a meno che non stia girando sul set, quindi questo è quello che metto ogni giorno dopo la crema idratante per dare alla mia pelle un effetto glow”, ha detto.

Ricca di vitamina A, C ed E, la sua formula riflette la luce creando un aspetto soft-focus che mimetizza le rughe e le imperfezioni. Con l’uso regolare rende la pelle morbida, luminosa e levigata.