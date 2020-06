Il correttore è uno degli alleati di bellezza, prodotto fondamentale nella make up routine.

Il numero uno in America è lui: Maybelline Eraser Eye, che oltre a ridurre le occhiaie svolge anche un’azione antirughe.

Il correttore è formulato con pigmenti colorati per perfezionare le occhiaie e ridurre visibilmente le macchie scure e le linee sottili.

La sua formula è arricchita con olio di bacche di goji ed è dotato di un applicatore in spugna antimicrobico integrato per una stesura precisa e infallibile.

Va applicato sulle occhiaie picchiettando finché il prodotto non è asciutto. Si può usare da solo o con il fondotinta.

Maybelline Eraser Eye copre le occhiaie, le imperfezioni e le linee sottili in un solo pratico gesto.

“Lo compro da quando è stato lanciato per la prima volta ed è assolutamente incredibile che non sporchi, lo uso su tutta la mia faccia non solo come un correttore”, scrive un utente sul sito del brand.

Un altro correttore che vale la pena provare.

C’è un cosmetico che non manca mai nel beauty di Kaia Gerber: il correttore illuminante.

Una bacchetta magica per un tocco di luce. Si tratta di YSL’s Touche Éclat Brightening Pen. Prezzo: 38,90 euro.

In un’intervista con Elle UK, la modella e l’ambasciatrice YSL ha definito la pen il suo “prodotto di bellezza preferito di tutti i tempi”.

“Anche nei giorni in cui non mi trucco lo metto comunque sotto gli occhi e mi fa sentire di nuovo un essere umano”, ha spiegato Kaia Gerber.

Il correttore viene così descritto sul sito del brand francese:

“Illumina la zona occhi, per uno sguardo riposato e radioso.

La magia di TOUCHE ÉCLAT può essere applicata anche sul contorno labbra per creare labbra più piene, o sui lati del naso per dare al vostro viso un tocco di luminosità.