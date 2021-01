Una maschera per punti neri che funziona in soli cinque minuti. Ai tempi in cui lo shopping era per lo più di persona era molto più semplice scovare prodotti di bellezza da non perdere. Il fatto che andassero a ruba sugli scaffali era un buon segno che, di certo, meritavano almeno una prova. Ora che gli acquisti si sono spostati principalmente online, è più difficile capire cosa non dovresti farti sfuggire. Ma una cosa è certa, se un prodotto come la maschera per punti neri di Dermalogica risulta quasi esaurita ovunque anche online, vuol dire che devi sbrigarti a metterne un flacone nel carrello.

Secondo il sito web di raccomandazioni per lo shopping Narrativ, le ricerche per la maschera per punti neri di Dermalogica sono aumentate di oltre il 1000 percento.

Questa, è una delle poche maschere frizz sopravvissuta alla tendenza delle maschere spumeggianti di qualche stagione fa. Questo perché, secondo gli acquirenti, la sua efficacia contro i punti neri va oltre l’espediente divertente della spuma sul viso.

Le recensioni dicono che è un “must have” per la pelle a tendenza acneica e mista, ed è in grado di pulire in profondità i pori e rimuovere lo sporco in appena cinque minuti.

Un acquirente osserva che è “fantastica contro i punti neri”. Su Amazon ha una media di 4,3 su 5 stelline per quasi 300 recensioni. Un acquirente ha scritto: “Non di preciso perché abbia deciso di acquistare questa maschera ma sono contenta di averlo fatto. Per 45 anni ho avuto a che fare con pori e punti neri tremendamente GRANDI, specialmente sul naso. Non ho mai trovato un prodotto che mi aiutasse, quindi ho passato anni a coprirli. Ma ora non più. Questa maschera funziona! L’ho applicata sulla zona T e nel giro di pochi minuti ha iniziato a frizzare. Dopo averla tolta, ho notato la differenza. Inutile dire che sono oltremodo soddisfatta!! FINALMENTE qualcosa che funziona per me”.

Molte altre persone menzionano l’efficacia questa maschera per punti neri, e trovano che sia abbastanza delicata da poter essere utilizzata frequentemente. Inoltre, sostengono che già dal primo utilizzo si può notare la differenza e che dopo averla usata per 3 volte la pelle appare più pulita e liscia.

Lo so: estrarre i punti neri è una delle attività più appaganti che esistano. Ma se vuoi saltare le potenziali conseguenze (vedi: cicatrici e piccole lesioni), questa maschera effervescente è la via giusta.

