Priyanka Chopra sta trascorrendo la quarantena a casa come tutti noi e in collaborazione con Vogue Usa ha deciso di condividere alcuni dei suoi segreti di bellezza. L’attrice indiana ha svelato la sua ricetta casalinga per idratare i capelli. Si tratta di una maschera ideale per chi ha capelli molto danneggiati. “Ci è stata tramandata dalle nostre mamme e dalle nostre nonne”, ha spiegato.

Cosa vi serve per realizzarla: una scatola di yogurt intero, del miele e un uovo. Priyanka Chopra, attraverso un video, raccomanda di versare lo yogurt (lei ha scelto la marca Fage) in una ciotola. Poi aggiungere un cucchiaio di miele e un uovo. Per amalgamare il tutto utilizzare una spatola di quelle piatte in silicone che si usano anche per la realizzazione dei dolci. L’attrice non specifica un orario di posa della maschera, ma come spesso accade con quelle fai da te, meglio non eccedere i 30 minuti.

In queste settimane vi abbiamo parlato di molti prodotti di bellezza alleati dei vostri capelli. Uno di quelli di punta è la maschera Coco e Eve, una certezza. Il prodotto è così presentato sul sito Sephora: “Una cura per riparare i capelli in profondità. A base di estratti di cocco, fichi, burro di karitè, olio di lino e argan per ravvivare la bellezza originale dei capelli. La nostra formula super ricca idrata dalle radici fino alle punte riparando i capelli danneggiati da styling, tinte, colorazione e inquinamento. Migliora la consistenza e la robustezza del capello, domando l’effetto crespo e prevenendo la comparsa di doppie punte”.

Altra alternativa low budget la maschera alla Papaya della linea Garnier Hairfood. Non ti fare intimorire dal fatto che si tratti di un prodotto commerciale perché noi lo abbiamo provato e ti assicuriamo che è un prodotto assolutamente valido, soprattutto se abbinato allo shampoo della stessa linea.