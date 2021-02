Se vi siete perse la prima tranche di vendita del nuovo mascara Sky High di Maybelline, questa è l’occasione per riscattarvi. Ci deve essere qualcosa di attraente nei mascara con la confezione rosa. Secondo i miei calcoli, ognuno di questi prodotti venduto con un packaging rosa metallizzato, negli ultimi 10 anni, è diventato un vero must-have di bellezza.

Prima è accaduto al Better Than Sex di Too Faced, poi al Voluminous Lash Paradise di l’Oreal. Ora, allo Sky High di Maybelline.

Quest’ultimo, lanciato da poco, è subito andato esaurito ovunque. Negli USA è diventato sold-out 4 volte. In Italia, non appena è apparso sui siti, si è esaurito nel giro di poche ore. Adesso però risulta disponibile di nuovo, sul sito di Lookfantastic. Quindi, se non vedi l’ora di provare questa nuova formula allungante, ti consiglio di sbrigarti perché sono certa che la vendita non durerà a lungo.

E considerando l’hype e la sete di TikTok per questo mascara, la pazienza non è il sentimento che devi provare ora. Il tag #SkyHighMascara su TikTok ha attualmente 108,2 milioni di visualizzazioni. Possiamo vedere video di ciglia assurdamente lunghe, separate e voluminose che, secondo gli utenti, sono opera di questo nuovo mascara. Le ciglia appaiono talmente lunga che sfiorano quasi le sopracciglia. Un po’ come indossare le ciglia finte più comode e naturali mai viste.

CORTESIA MAYBELLINE

Dal punto di vista pratico, gli acquirenti dicono che questo prodotto non lascia sbavature né le odiose macchie nere sull’arcata sopraccigliare. Molti video dimostrano che non si muove da lì nemmeno dopo sette ore e mezza di utilizzo.

Il mascara ha guadagnato oltre 2.000 valutazioni a cinque stelle sul sito web. Persino gli “snob del mascara” sono entusiasti di questa formula low cost. Chi lo ha già comprato, dice che è talmente un buon prodotto che non può più farne a meno.

Considerando che questo mascara costa meno di 12 euro, che è un prezzo davvero vantaggioso rispetto ad altri prodotti di lusso molto più costosi, una prova vale davvero la pena.