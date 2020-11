Il mascara amato da Bélen Rodriguez è uno dei più venduti in Italia

C’è un mascara molto amato dalle celebrities come Bélen Rodriguez che risulta tra i più venduti in Italia. Parliamo di MyToyBoy di Diego della Palma, un prodotto di bellezza […]

Jennifer Lopez sta per lanciare la sua linea di cosmetici sul mercato e il mondo delle beauty addict trepida per l’arrivo dei prodotti. In attesa della linea Jlo Beauty […]