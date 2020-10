Inutile dire che il mio conto in banca mi ha ringraziato. Se stai pensando a un ritocco alle labbra, ascolta qui. Prova prima un prodotto che per quanto mi riguarda ha dell’eccezionale: il lucidalabbra rimpolpante di Too Faced. Per soli 14 euro ti renderà le labbra turgide, toniche e polpose.

Non ho mai avuto molta fortuna con i lucidalabbra rimpolpanti. Tanti di quelli che ho provato, all’inizio ti fanno formicolare le labbra, ma poi non ho mai visto una grande differenza.

Ho quasi pensato a un filler labbra, per cercare di renderle più turgide. Ma prima di decidere per un mini intervento, seppur affatto invasivo, dovevo essere sicura di averle provate tutte. Perlomeno per salvare (almeno per il momento) il mio conto in banca.

La mia ricerca mi ha portato immediatamente al lucidalabbra rimpolpante Too Faced Lip Injection. Con oltre 60mila “love” su Sephora.com, questo popolare gloss, in tutta la sua brillantezza, è uno tra i preferiti tra gli acquirenti. Inoltre, la formula cruelty-free raggiunge risultati importanti senza l’uso di solfati, parabeni o ftalati dannosi, altro punto a favore di questo lucidalabbra rimpolpante.

Il mio modo preferito per usare questo gloss è passarlo sulle labbra non appena inizio la mia routine di make-up. In questo modo, quando ho finito con il viso e con gli occhi, le mie labbra sono rimpolpate e pronte per il rossetto.

Anche se non tutti i giorni decido che le mie labbra abbiano bisogno di una rimpolpatina, mi piace l’idea di avere un prodotto economico lì nel beauty case, pronto per essere usato.

Inotre, questo lucidalabbra costa solo 14 euro. Motivo in più per dargli almeno una chance, e decidere di spostare l’appuntamento con gli aghi per almeno un annetto. Di questi tempi, non è male come idea.

CORTESIA TOO FACED, LIP INJECTION EXTREME