Lily James adora questa crema amata da molte celebrities

Lily James ha raggiunto il successo planetario per il suo recente ruolo da protagonista in Pam & Tommy, una miniserie televisiva del 2022, incentrata sulle star Pamela Anderson e l’ex marito Tommy Lee. L’attrice è diventata anche una musa per molti stilisti, Versace in testa. Tra i suoi brand di riferimento c’è anche Charlotte Tilbury e non a caso Lily è lei stessa testimonial della prodigiosa Magic Cream, uno dei prodotti di bellezza più amati da molte celebrities.

“Ho bisogno di sentirmi e apparire al meglio davanti alla telecamera e la crema magica di Charlotte mi dà un’immediata sicurezza sulla pelle”, dice James a BAZAAR. “È l’unica crema idratante su cui posso fare affidamento per darmi un sorprendente splendore dall’aspetto sano e mantenere la mia pelle idratata, carnosa e liscia”. La famigerata crema, di cui nel mondo se ne vende un barattolo ogni due minuti, è stata il segreto dietro molti sgargianti look da red carpet nel corso degli anni. “Magic Cream è nata come un fenomeno di Hollywood e ora il mondo intero se ne è innamorato”, dice Charlotte Tilbury.

“Non vedo l’ora che tutti vedano la mia nuova campagna della Magic Cream”, specifica la make up artist britannica, che aggiunge: “La Magic Cream è amata da esperti e star ed è per questo che Lily è affiancata da scienziati leader a livello mondiale nella cura della pelle per raccontare la storia di come ho originariamente creato la mia premiata crema idratante, dal lavoro con i miei scienziati della cura della pelle alla creazione della matrice magica degli oli. O il mio trattamento per la pelle potenziato ‘Magic 8’. L’ho usato per trasformare la pelle di innumerevoli celebrità”. Tra le fan di Charlotte Tilbury ci sono niente meno che Amal Clooney, Meghan Markle, Kate Moss, Phoebe Dynevor e Twiggy. Potete trovarla anche in Italia. Il brand è in vendita da Sephora ormai da qualche anno.