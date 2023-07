Le 3 migliori creme solari da farmacia secondo il dermatologo

La protezione solare è essenziale per preservare la salute della nostra pelle e prevenire danni causati dai raggi solari. Il Dr. Davin Lim, un rinomato dermatologo pluripremiato presso la Clinica Cutis a Brisbane, nel Queensland (Australia), ha condiviso in un video la sua esperienza e conoscenza raccomandando le migliori creme solari da farmacia disponibili sul mercato e che puoi comprare anche online. Vediamo allora le 3 migliori creme solari da famracia secondo il Dr. Lim e scopriremo come e quando applicarle per ottenere il massimo beneficio.

Fluido ultra-leggero La Roche-Posay Anthelios

Il fluido ultra-leggero La Roche-Posay Anthelios è il prodotto preferito dal Dr. Lim per l’uso quotidiano sul viso. Questa crema solare offre una protezione efficace dai raggi UVA e UVB, essenziale per prevenire scottature solari immediate e il foto-invecchiamento della pelle. Grazie alla sua formulazione leggera, il fluido si assorbe facilmente senza lasciare residui, garantendo una sensazione fresca e leggera sulla pelle. Il Dr. Lim stesso utilizza questo prodotto da oltre 19 anni e lo raccomanda per la sua efficacia e comfort.

Murad City Skin Cura Anti-Età (SPF 50)

Tra le preferite del Dr. Lim, la protezione Murad è la crema solare ottimale per proteggere la pelle dai danni ambientali e i segni dell’invecchiamento. Questo prodotto offre una protezione completa dai raggi UVA e UVB, oltre a schermare efficacemente la pelle dalle luci blu dei dispositivi e dai dannosi raggi infrarossi. Un aspetto unico di questa crema è la sua capacità di rallentare la penetrazione delle tossine causate dai danni UV ambientali, contribuendo a mantenere la pelle giovane e radiosa.

Una delle caratteristiche distintive di Murad City Skin Cura Anti-Età è la sua formula con vitamina C ad alte prestazioni, che conferisce alla pelle un bagliore luminoso e salutare. Questa crema solare ultra leggera al 100% va oltre la protezione solare tradizionale, affrontando i cinque principali fattori di danneggiamento quotidiani: UVA, UVB, radiazioni a raggi infrarossi, luce blu dell’elettronica e inquinamento.

Per godere dei massimi benefici di questo prodotto, si consiglia di applicarlo ogni mattina dopo il normale idratante. Massaggiare con cura la crema uniformemente su viso, collo e decolleté, garantendo una protezione totale e una cura mirata per una pelle sana e splendente. Murad City Skin Cura Anti-Età si conferma essere un alleato prezioso nella lotta contro i danni ambientali e nel mantenimento di una pelle giovane e radiosa nel tempo.

Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch

Per le attività all’aperto e i weekend lunghi, il Dr. Lim consiglia la protezione solare Ultra Sheer Dry Touch di Neutrogena. Questa crema offre un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è ideale per chi desidera una protezione efficace senza spendere troppo. Anche se potrebbe non essere altrettanto elegante come La Roche-Posay, la Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch svolge efficacemente il suo lavoro proteggendo la pelle dai raggi solari nocivi.

Suggerimenti per l’applicazione ottimale

Il Dr. Lim fornisce anche alcuni suggerimenti importanti per garantire una protezione solare ottimale:

Scegli una crema solare che ti piace esteticamente, in modo da incoraggiarti a utilizzarla regolarmente. La scelta tra le opzioni consigliate da lui, come La Roche-Posay o Invisible Zinc, dipende dal tipo di pelle e dalle preferenze personali.

Usa sempre un cappello o una barriera fisica aggiuntiva per aumentare la protezione dai raggi UVA a onde lunghe e dalla luce visibile, che possono penetrare anche i migliori filtri solari.

Applica la crema solare frequentemente, almeno due volte al giorno, specialmente se trascorri molto tempo all’aperto o fai attività fisica.

Assicurati di utilizzare la quantità giusta di crema. Cinque grammi sono sufficienti per coprire viso, orecchie, collo e parte del decolleté. Ricorda che i filtri solari chimici richiedono l’applicazione almeno 20 minuti prima dell’esposizione ai raggi UV.

Fattore di protezione SPF

Il dermatologo ha spiegato anche il funzionamento del fattore di protezione SPF, che indica di quanto devi moltiplicare la sensibilità della tua pelle sotto il sole. Ad esempio, una protezione SPF30 significa che la tua pelle brucerà in 300 minuti invece dei 10 minuti senza protezione. L’applicazione regolare della protezione solare, come raccomandato dal Dr. Lim, garantisce una protezione adeguata contro i danni dei raggi solari.