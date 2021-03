Lady Gaga lancia la sua matita per sopracciglia definite

Lady Gaga ha creato la sua matita per sopracciglia perfette. Un prodotto per che lei stessa usa e considera probabilmente un must have.

La star di “Shallow” ha annunciato il lancio della sua nuova collaborazione con Haus Labs: la matita per sopracciglia Edge Precision, che lei stessa indossa nella tonalità marrone medio.

“Le nostre sopracciglia hanno il potere di cambiare il nostro intero viso”, ha detto Gaga.

“Che tu voglia essere naturale o audace in un dato giorno, THE EDGE PRECISION BROW PENCIL ti porterà lì. Abbiamo creato 13 tonalità naturali in modo che tu possa abbinarla ai tuoi capelli o optare per un contrasto audace”.

La matita è in vendita su Amazon al prezzo di 20 euro. In Italia dello stesso brand sono disponibili altri prodotti di bellezza (guarda qui).

Lady Gaga protagonista del film House of Gucci.

La cantante americana è la protagonista del nuovo film di Ridley Scott sulla storia della dinastia legata alla maison di moda.

Oltre che a Roma, il film sarà girato tra Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta, e poi ancora a Firenze, Milano e sul lago di Como.

Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci (per entrare nella parte ha abbandonato il biondo platino per un bel castano brillante).

Il film porterà sul grande schermo la saga della famiglia Gucci fatta di potere creatività, passioni, scontri e un omicidio: quello di Maurizio Gucci.

Tratto dal romanzo ‘The House of Gucci: a sensitional Story of murder, madness, glamour, and Greed’, di Sara Gay Forden, racconta 30 anni della famiglia Gucci e della azienda divenuta uno dei marchi più importanti della moda internazionale.

Adam Driver, protagonista degli ultimi tre capitoli della saga di Star Wars, interpreterà Maurizio Gucci, mentre Jeremy Irons sarà Rodolfo, padre di Maurizio Gucci. L’uscita del film è prevista per la fine di novembre.