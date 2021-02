Una spazzola per capelli particolare che è anche il segreto della chioma perfetta di Jennifer Aniston. Chiariamo subito: non è affatto economica. Se siete i tipi che non vogliono spendere più di 10 euro per una spazzola per capelli, allora potete anche scorrere oltre. Ma se credete nel potere di una buona spazzola per la salute della vostra chioma, allora rimanete sintonizzati perché state per scoprire la spazzola della vostra vita. Sto parlando della spazzola tonda Ibiza, un prodotto per la cura dei capelli di qualità superiore che non dovrebbe assolutamente mancare nella vostra haircare.

Perché è così speciale questa spazzola? Si tratta di un prodotto 100% artigianale. E’ composta da setole naturali di cinghiale e un manico di sughero ergonomico. Assorbe il calore e tonifica il cuoio capelluto, inibisce la formazione di sebo e aumenta la lucentezza e la tonicità dei capelli.

Non è un caso se è la spazzola amata da Jennifer Lopez, famosa da sempre anche per la sua chioma da favola.

CORTESIA IBIZA

Chris McMillian, hair stylist di fiducia di Jennifer Aniston, ha recentemente raccontato a Vogue tanti particolari sui prodotti preferiti di alcune delle celebrity più famose del pianeta. È così che ho scoperto che le onde voluminose e brillanti della Aniston sono il sottoprodotto di un semplice phon e della famosa spazzola rotona Ibiza, modello EX4.

Usare una spazzola rotonda Ibiza e un phon aiuta a dare forma ai capelli senza farli sembrare troppo costruiti. McMillian dice che questo è il motivo per cui i capelli della Aniston sembrano sempre così accessibili, senza dubbio parte del motivo dietro il suo fascino universale.

Ogni spazzola per capelli Ibiza è realizzata a mano in Spagna e ha setole naturali con un’incredibile tensione per rendere i tuoi capelli lucenti e lisci. Si trova spesso nei saloni professionali e nei servizi fotografici. Inoltre, le spazzole sono resistenti al calore.

Ci sono una varietà di spazzole Ibiza disponibili su Amazon in questo momento, anche se spesso diventano sold-out. Ed è vero, non è proprio economica. Una spazzola del genere puoi acquistarla a circa 50 euro. E’ anche vero però che dura anni e anni senza rovinarsi. E nel 2021, abbiamo più che mai bisogno di strumenti degni di un parrucchiere che ci aiutino a casa.

