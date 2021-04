Ho provato la maschera per capelli Olaplex ed è assulutamente all’altezza delle aspettative. Rende i miei capelli morbidi e lucenti come appena uscita dal mio parrucchiere di fiducia.

Le maschere sono essenziali per la nostra cura di bellezza. E se questo vale per quelle in tessuto da mettere sul viso, è ancora più vero per quelle per i capelli. Negli ultimi tempi, devo dire, non ho tinto i capelli molto spesso e non ho usato tanto piastra e phon. Tuttavia, la mia chioma non è proprio al top. Il fatto è che semplicemente lavando i capelli e camminare per la città può contribuire a rovinare i capelli, a causa dei minerali presenti nell’acqua (pensa per esempio al calcare), agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Fortunatamente, inserire una maschera ricca di ingredienti concentrati può aiutare a ridurre al minimo i danni.

Ed è qui che entra in gioco la maschera per capelli Olaplex n.8. La prima maschera da risciacquo del famoso marchio combina la sua tecnologia con l’idratazione profonda di una maschera tradizionale. Quindi, è sufficiente utilizzare un solo prodotto per ottenere entrambi i benefici.

La maschera per capelli Olaplex promette di ricostruire e rafforzare i capelli e riparare i danni derivati da trattamenti, colorazioni o dalla semplice usura quotidiana. Olaplex ha anche formulato questo trattamento per essere sicuro ed efficace su tutti i tipi di capelli.

La maschera per capelli Olaplex aiuterà a rafforzare i tuoi capelli nel tempo, ma offre anche dei risultati immediati. Secondo studi clinici indipendenti, questo prodotto offre il doppio della lucentezza, quattro volte più idratazione e sei volte più levigatezza dopo un solo utilizzo.

Dopo aver lasciato agire la maschera sui miei capelli appena lavati per 10 minuti mentre facevo le mie cose sotto la doccia, ho notato che i miei capelli erano più lisci anche durante il risciacquo. Una volta asciugati i capelli, erano incredibilmente morbidi e lucenti senza sembrare piatti o appesantiti.

Lucentezza e forza in soli 10 minuti in più sotto la doccia? Dove devo firmare subito?